Acabou! Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciam o fim do casamento

Depois de 3 filhos, Virginia Fonseca e Zé Felipe revelam que estão se separando: ‘Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências'

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento. Na noite desta terça-feira, 27, os dois fizeram um post juntos para contarem que estão se separando.

O anúncio pegou os fãs de surpresa, já que eles estão juntos em uma viagem em Portugal enquanto os filhos estão na fazenda com os avós. No post, eles dizem que não são mais um casal, mas que seguem unidos em prol dos filhos .

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda . Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram.

E completaram: " Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias . Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente".

Juntos, eles tiveram três filhos: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 7 meses.

A história de Virginia e Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe ficaram juntos por 4 anos. Os dois assumiram o namoro publicamente em julho de 2020 após rumores de affair. Poucos meses depois, em outubro de 2024, eles anunciaram que seriam pais pela primeira vez.

Virginia e Zé se casaram no civil em uma cerimônia intimista na casa deles em 2021, enquanto ela estava grávida da primeira filha. Um ano depois, eles já estavam ‘grávidos’ novamente. Em 2024, eles se tornaram pais pela terceira vez com o nascimento do caçula.

Neste meio tempo, os dois construíram uma mansão enorme e luxuosa em um condomínio de Goiânia para morarem com a família.

A crise no casamento

Há pouco tempo, Virginia Fonseca assumiu que viveu uma crise no casamento com Zé Felipe. No programa Sabadou, do SBT, ela contou que eles tiveram um desentendimento em fevereiro de 2025, quando Zé mandou ela calar a boca em público. O fato aconteceu a caminho da Fazenda Talismã, propriedade do pai do jovem, o cantor Leonardo: "[Zé Felipe] chegou na fazenda bêbado já, e continuou bebendo muito."

Na ocasião, durante um discurso de Zé Felipe, a loira brincou ao dizer que um marimbondo havia picado a sua língua. "Ele, falando no microfone, foi e mandou eu calar a boca, na frente de todo mundo. Fiquei sem entender, mas ele estava bêbado, fiquei muito brava. Ele nem percebeu que tinha feito isso. Fiquei calada, passou, ainda bem que eu tinha vídeo, estava gravando na hora."

Depois, os dois conversaram e Zé alegou que não se lembrava do que tinha feito no episódio em questão. "Ele pediu desculpa, mas eu estava bem estressada, [e mandei] ele dormir no sofá. 'Quando eu ficar de boa a gente volta.' Foi esse clima. Passou cinco dias, ele voltou a dormir na cama e ficou tudo bem."

