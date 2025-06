Recém-separada, Virginia recebe bênção de Padre Reginaldo Manzotti; vídeo

A influencer Virginia Fonseca vai a evento católico em Goiânia na noite deste sábado, 31; ela e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento

Na noite deste sábado, 31, a influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, participou do evento católico Totus Tuus, realizado em Goiânia, Goiás, acompanhada das filhas: Maria Alice, de quatro anos, e Maria Flor, de dois . Recém-separada do cantor Zé Felipe, de 27, ela fez questão de ir ao camarim do evento para pedir bênção ao Padre Reginaldo Manzotti.

Com Maria Flor em seu colo, o padre a abençoou: "Virginia, que Nossa Senhora das Graças derrame graças abundantes na sua vida e de toda a sua família. Que Jesus das Santas Chagas a proteja e guarde", declarou.

O momento foi publicado no perfil do padre no Instagram. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Padre Reginaldo Manzotti (@padremanzotti)

Virginia, inclusive, compartilhou fotos ao lado das filhas Maria Alice e Maria Flor durante o Totus Tuus, que celebrou sua décima edição em Goiânia.

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6”, escreveu na legenda da publicação.

Na seção de comentários, amigos e fãs de Virginia reagiram: “Lindas”, escreveu Rafa Uccman; “Que Deus continue abençoando a família de vocês sempre!” e “Amo vocês!”, foram alguns das mensagens escritas por internautas na publicação.

Anúncio da separação

A influencer Virginia Fonseca e Zé Felipe pegaram os fãs de surpresa na noite da última terça-feira, 27, ao anunciarem, por meio de uma publicação nas redes sociais,o fim do casamento. Os dois, que acumulam mais de 80 milhões de seguidores em suas contas oficiais, se casaram em março de 2021 - cerca de nove meses após iniciarem o relacionamento.

Pais de Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo de oito meses, o ex-casal compartilha com os seguidores, principalmente, o dia a dia ao lado dos filhos.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos."

"Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente".

Leia também: 7 fatos que já sabemos sobre a separação de Virginia e Zé Felipe