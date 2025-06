Zé Felipe chega de viagem e é surpreendido ao ser recebido pelas filhas: ‘Minhas Marias'

O cantor Zé Felipe retorna de Portugal, onde realizou dois shows, e é recebido pelas filhas assim que desembarca do jatinho; confira!

Neste domingo, 01, Zé Felipe desembarcou em Goiânia e foi recebido pelas filhas Maria Alice, que completou 4 anos na última sexta-feira, 30, e Maria Flor, de 2 anos. O cantor estava em Portugal para realizar dois shows. Durante sua estadia na Europa, o artista e a influenciadora Virginia Fonseca anunciaram o fim do casamento.

Logo ao descer a escada do jatinho, o cantor foi recebido pelas filhas, que correram em sua direção segurando cartazes. “Parabéns, minha princesinha”, disse ele a Maria Alice, desejando um feliz aniversário e abraçando-a com carinho. Enquanto segurava as duas meninas no colo, não escondeu a felicidade de estar com as filhas. “O papai ama vocês demais, minhas Marias” , escreveu nos stories.

Durante o trajeto de volta para casa, Zé Felipe explicou a ausência do filho caçula, José Leonardo: “As Marias vieram buscar o papai. O José não veio, porque ele tá em consulta”, comentou.

Pouco depois, o cantor surgiu com o pequeno José Leonardo no colo, que apareceu sorridente. Zé Felipe não perdeu a oportunidade de brincar: “Moleque cheiroso, pai, gostoso, bonito. Oh, convencido também”, falou.

Além disso, a mãe do cantor, Poliana Rocha, também registrou o reencontro em família, compartilhando nas redes sociais uma foto de mãos dadas com o filho.

Confira o reencontro de Zé Felipe com os filhos:

Zé Felipe é surpreendido pelas filhas ao voltar para casa - Foto: Reprodução/Instagram

Fim do casamento

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento. Na noite desta terça-feira, 27, os dois fizeram um post juntos para contarem que estão se separando.

O anúncio pegou os fãs de surpresa, já que eles estão juntos em uma viagem em Portugal enquanto os filhos estão na fazenda com os avós. No post, eles dizem que não são mais um casal, mas que seguem unidos em prol dos filhos; confira mais detalhes!