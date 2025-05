A influencer Poliana Rocha, esposa do cantor sertanejo Leonardo, homenageia um dos netos, Maria Alice, que completa quatro anos nesta sexta-feira, 30

A influencer Poliana Rocha, de 48 anos, veio, por meio de uma publicação feita em seu perfil no Instagram, parabenizar a neta, Maria Alice, que completa quatro anos nesta quinta-feira, 30 . Irmã mais velha de Maria Flor, de dois anos, e José Leonardo, de sete meses, a menina é filha da influencer Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe. Os dois, inclusive, movimentaram a web após anunciar o fim do casamento na última terça-feira, 27.

Na publicação, a mãe de Zé Felipe se declarou à menina:"Hoje você faz 4 aninhos, e meu coração transborda de amor por você. Parece que foi ontem que te vi pela primeira vez, tão pequena e já tão cheia de luz. Desde então, cada dia ao seu lado é um presente, uma alegria que não cabe no peito!!!! Você é meu pedacinho do céu aqui na Terra. Ver seus olhinhos brilhando, ouvir sua risada doce e sentir seu abraço apertado é tudo o que eu preciso para ser feliz!!!!", começou.

"Desejo que sua vida seja sempre cheia de magia, de descobertas encantadas, de amor verdadeiro e de muita saúde!!! Feliz aniversário, meu amor! A vovó te ama mais do que o infinito, conte sempre comigo, pequena!!!!", encerrou.

Poliana Rocha surge irritada com boatos

Nesta quinta-feira, 29, Poliana Rocha surgiu irritada em suas redes sociais após ser envolvida nos boatos sobre a separação do filho, Zé Felipe e da influencer Virginia Fonseca. Na ocasião, ela negou os rumores de indiretas sobre o fim do casamento dos dois.

"Estou muito chateada. Detesto fazer essas coisas. Detesto me expor dessa maneira. Mas a internet está ficando uma terra sem lei. As pessoas são incapazes de respeitar o que nós estamos vivendo. Um desrespeito imenso com a nossa família. Ficam criando coisas, tentando colocar uns contra os outros”, disse.

"Falando que eu parei de seguir Maressa, eu nunca segui Maressa. Não é por falta de eu não gostar dela, não, eu tenho um carinho imenso por ela. É porque às vezes sou desatenta mesmo, não sigo pessoas que estão próximas a mim. Preciso até melhorar nisso, reconheço. Ficam falando que eu curti vídeo para ofender alguém. Eu jamais. Eu curto um vídeo que tem a ver comigo, minha pessoa, e não relacionado com outras pessoas. E eu sou uma mulher madura o suficiente para assumir tudo que eu faço. Se eu tiver que falar alguma coisa para Virginia ou Zé Felipe, eu mesma falo, não preciso de recado de internet”, encerrou.

Internautas também apontaram que Poliana teria dado unfollow numa das assessoras de seu filho, Maressa.

“[Vocês ficam] falando que parei de seguir a Maressa. Eu nunca segui Maressa, e não é por falta de gostar dela, não. Tenho um carinho imenso, é que, às vezes, sou desatenta, mesmo”, rebateu ela sobre a assessora. Já sobre o like, ela desabafou: “Falando que eu curto vídeo para ofender alguém. Eu jamais [faria isso], eu curto um vídeo que, às vezes, tem a ver comigo [...] se eu tiver que falar alguma coisa para Virginia ou para o Zé Felipe, eu os conheço e eu falo para eles", completou.

