Davi conheceu família de seu tatuador: 'Fiz questão de abrir as portas da minha casa'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gian Lucca, tatuador de Davi, explica significado da tatuagem do campeão do BBB e conta como foi recebê-lo em sua casa

Davi Brito (21) surpreendeu os fãs nesta terça-feira, 16, ao exibir o resultado de sua primeira tatuagem. Campeão do BBB 24, ele fechou o braço com Gian Lucca Betiol Falero na última segunda, 15, e ainda conheceu a família de seu tatuador no dia em que fez a arte na pele.

"Davi foi na minha casa, conheceu toda a família. Minha avó, que é a maior fã de BBB, conheceu ele", conta o tatuador , em entrevista à CARAS Brasil. "Ele teve a maior paciência do mundo, tratou super bem. Foi um dia massa. Fiz questão de abrir as portas da minha casa para ele."

Falero explica que o ex-BBB buscou transmitir garra, determinação e força através do desenho escolhido para sua tatuagem. De acordo com o tatuador, a arte conta com uma águia e um olho, para determinar a visão, e um leão, que carrega o significado de força e proteção.

Ele conta que conheceu o ex-motorista através de alguns amigos em comum, após ele começar a pensar em fazer uma arte na pele. "Ele despertou a vontade de fazer a tatuagem, mas ele disse que nunca foi algo que ele quis, mas que, nos últimos tempos, ele acabou criando essa vontade."

Agora, Falero diz que está colhendo bons frutos de seu trabalho. A publicação que mostra o resultado da tatuagem já ultrapassou 230 mil curtidas e 6 milhões de visualizações em menos de 24 horas. "Passou das 100 mil curtidas antes de três horas de publicação. Foi diferente para mim, mas está sendo muito bacana ver a quantidade de comentários positivios, principalmente."

CONFIRA RESULTADO DA TATUAGEM DE DAVI, CAMPEÃO DO BBB 24: