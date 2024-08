Dado Dolabella revela se recebe apoio financeiro do sogro, Zezé Di Camargo

Após rumores de que teria ganhado uma casa milionária do sogro, Dado Dolabella revela a verdade sobre o apoio financeiro de Zezé Di Camargo

Recentemente, surgiram rumores de que Zezé Di Camargo teria dado um presentão à filha, Wanessa Camargo. De acordo com o jornal Extra, o cantor teria investido um valor milionário na compra de uma casa para a herdeira morar com o namorado, Dado Dolabella. Agora, o cantor e ator se pronunciou sobre os rumores envolvendo o apoio financeiro do sogro.

Para quem não acompanhou os rumores, Zezé teria presenteado sua filha com um imóvel novíssimo no Condomínio Alphaville, São Paulo, avaliado em R$ 5,5 milhões. Vale lembrar que após o fim de seu casamento, Wanessa passou a morar na casa de sua mãe, Zilu Camargo, que estava nos Estados Unidos, mas decidiu voltar a morar definitivamente no Brasil.

Em meio aos rumores de que Zilu não aprovava o relacionamento da filha e que Wanessa estaria sem um imóvel próprio para morar, Zezé Di Camargo teria supostamente investido na compra de uma casa própria para a herdeira. Embora não tenha negado a compra do imóvel para a namorada, Dado foi questionado sobre o apoio financeiro sogro e revelou a verdade.

Em conversa com o Glow News, Dolabella desmentiu que tenha recebido uma casa de presente e esclareceu os rumores de que seria 'sustentado' pelo cantor sertanejo: “Essa internet é criativa, né gente? Nossa, eu ganhei uma casa! Não é verdade”, disse ele. Vale lembrar que desde que assumiram o relacionamento, Dado e Wanessa moram em casas separadas.

“Nós dois somos pais. Isso muda. O Dado, então, se transformou da água para o vinho. Ele virou vegano. Eu o reencontrei plantando uma horta, veja que coisa linda. Nós nos reencontramos no nosso foco no bem-estar, no autoconhecimento. É e não é um relacionamento novo”, Wanessa falou sobre uma nova fase do namoro a Quem.

Nova mansão de Wanessa Camargo não foi presente de Zezé, diz colunista:

Ao que tudo indica, não foi Zezé di Camargo o responsável pelo custo da nova mansão de Wanessa Camargo. Para quem não sabe, a cantora deixará a casa da mãe, Zilú Godói, em um condomínio em São Paulo. Acontece que, segundo informações do jornal Extra, Zezé teria investido aproximadamente R$ 5 milhões na compra de uma nova casa só para a filha.

O colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, porém, apurou que a cantora está em negociações finais para se mudar para uma mansão. Segundo fontes do veículo, a ex-BBB pretende fazer um consórcio do imóvel, e pagará diretamente a casa. Wanessa teria conversado com o pai para que ele fosse seu fiador no consórcio, mas não seguiu com a ideia; saiba mais!