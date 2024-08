Com câncer terminal, Isabel Veloso exibe barriguinha da gravidez

Com câncer terminal, a digital influencer Isabel Veloso está à espera do primeiro filho e já exibiu a barriguinha saliente da gravidez

Recentemente, Isabel Veloso anunciou a primeira gravidez, fruto do seu casamento com Lucas Borba. Com câncer terminal, a digital influencer tem recebido muitos ataques desde que anunciou a gestação. Isabel tem Linfoma de Hodgkin e em janeiro recebeu uma expectativa de vida de seis meses.

Nesta segunda-feira, 12, a jovem de 18 anos compartilhou uma foto em seu Instagram Stories e já exibiu a barriguinha saliente. Na imagem, Isabel aparece em um campo com os olhos fechados e a mão na barriga.

Para dar uma trilha sonora à imagem, Isabel Veloso escolheu a música Loved You Before, de Natalie Taylor.

Anúncio

Tem bebê à caminho! No domingo, 11, Isabel Veloso e Lucas Borba anunciaram que estão à espera do primeiro filho. A influenciadora digital, que enfrenta um câncer terminal, compartilhou a novidade em seu Instagram no Dia dos Pais.

Casados há quatro meses, ela e o marido apareceram desfocados ao fundo do registro, com um quadro em destaque anunciando a notícia: "O bebê está chegando!". Já Lucas, compartilhou uma foto da esposa exibindo a barriguinha de grávida nos Stories.

O anúncio também foi feito pelo canal do YouTube de Lucas Borba. “Às vezes, a vida nos surpreende de maneiras inesperadas. Recentemente, Lucas e Isabel começaram a decorar a casa com um cuidado especial, escolhendo cada detalhe com carinho. A visita ao médico trouxe uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. E assim, Lucas e Isabel começaram a preparar o ambiente para uma nova vida que está a caminho”, iniciou a gravação, que teve como título a frase “A Grande Revelação”.

“Um novo capítulo se inicia na vida desse casal, repleto de esperança e amor. Lucas e Isabel estão esperando um bebê!”, completou.

Isabel, que já havia revelado anteriormente o desejo de ser mãe por meio da adoção, passou a receber ataques nas redes sociais depois da publicação. Em resposta, ela compartilhou um novo desabafo em seu perfil e justificou que, apesar do sonho de ter filhos, acredita firmemente na possibilidade de ser curada da doença antes.

"Como já estão caindo em cima de mim, é bom ler. É um desejo. Não falei que estou adotando. Vocês são um bando de insuportáveis. Está ruim? Adotem vocês. Ignorantes. Graças a Deus, eu tenho um sonho, e eu creio, sim, em milagres. Vocês mesmos me mataram antes mesmo de eu vir a falecer”, Isabel desabafou.