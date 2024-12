Carlos Alberto revela conversa sincera com filha de Silvio Santos após falecimento do apresentador

Em entrevista recente, Carlos Alberto de Nóbrega compartilhou ordem que Silvio Santos deu às filhas antes de sua morte; saiba qual

Carlos Alberto de Nóbrega emocionou ao falar sobre Silvio Santos e sua relação com o amigo de longa data. Em entrevista recente ao canal Flávio Prado Entre Amigos, no YouTube, o apresentador de A Praça é Nossa compartilhou momentos marcantes e até uma conversa que teve com Daniela Beyruti, filha de Silvio, após seu falecimento.

“Então, aquela presença física não me doeu muito. Me doeu a saudade do amigo, o medo do que iria acontecer”, confessou Carlos Alberto, relembrando a ordem dada por Silvio Santos para as filhas. “Só que antes disso, ele foi tão generoso comigo que ele falou para as filhas: ‘O Carlos Alberto é intocável’. Isso foi dito por elas, dito pela Daniela Beyruti. E então, quando ele morreu eu fiquei muito mal”, completou o apresentador.

Em outro momento, Carlos relatou a conversa que teve com Daniela após o falecimento de Silvio. “No dia que a Daniela foi na minha sala, ela queria falar comigo. Eu disse: ‘Não, não, eu vou à sala dela’. O Silvio já tinha morrido, eu vou, eu vou à sala dela”, explicou, detalhando o conteúdo da conversa.

“E ela disse: ‘Não, não, não, eu quero ir à sala dele’. Eu sou o único artista que tem sala própria na emissora. Como fui diretor [Artístico], eles mantiveram. Ela foi à minha sala e começamos a conversar, e aí ela disse: ‘Você está zangado com a gente com alguma coisa?’. Eu falei: ‘Não, pelo amor de Deus, o que que houve?’”, recordou o artista

Na ocasião, Daniela trouxe à tona uma entrevista de Carlos sobre Eliana. “Ela então me explicou: ‘É que você deu uma entrevista falando que a Eliana estava certa [em sair do SBT]’. Eu disse: ‘Não, espera aí, isso é o que colocaram [na matéria], o que eu disse antes não está no jornal. Eu falei o quanto teu pai foi importante na minha vida, na vida do meu pai’”.

“A Eliana me disse há um ano que não estava satisfeita. Ela tinha uma chance de ir embora e disse: ‘Como é que vou trabalhar num lugar que eu não quero trabalhar?’. Bom, aí eu disse: ‘Ela tá certa’. Aí a Daniela falou: ‘Olha só, é que depois que meu pai foi embora, você é a nossa referência’. Nossa, olha, isso foi tudo, ‘você é nossa referência’. ‘Então uma palavra dita por você pesa muito, as pessoas não entendem’”, compartilhou.

Comprometido em apoiar a família de Silvio Santos, Carlos Alberto afirmou que fará o possível para ajudar as filhas do apresentador. “Eu tenho que agora ajudar as filhas [do Silvio], me desdobrar. O pessoal está indo embora [saindo da emissora], mas eu estou do lado dela. Se um dia acontecer, eu vou ser o último a sair e a apagar a luz”, concluiu.

Decisão sobre 'A Praça é Nossa'

Abalado com a morte de Silvio Santos, Carlos Alberto de Nóbrega tomou uma decisão inédita sobre o seu programa no SBT, o 'A Praça é Nossa'. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal R7, o apresentador estava sem clima para humor após a partida do amigo e decidiu cancelar a gravação da atração no dia 21 de agosto. Entenda os detalhes.