Campeã olímpica, Beatriz Souza revela como concilia esporte com faculdade: 'Um dia o diploma sai'

Destaque nas Olímpiadas de Paris, a judoca Beatriz Souza também cursa administração e confessa como concilia carreira de atleta com os estudos

A campeã olímpica Beatriz Souza (26) foi um dos destaques nas Olimpíadas de Paris, mas além da carreira no judô, ela também é estudante de administração. A atleta menciona que não é uma tarefa fácil conciliar o esporte com os estudos acadêmicos, mas revela como lida com as duas atividades: "Um dia o diploma sai".

Beatriz Souza se tornou a primeira atleta brasileira a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de 2024. Para além de sua trajetória nos esportes, ela estuda administração, a campeã olímpica confessa que segue com os estudos para se formar na área.

"Estou em busca da luta do meu diploma. É difícil, mas eu creio que um dia sai e eu vou conseguir me formar. Não sei quando ainda, não tenho garantia de data, mas eu estou em busca dele, sempre que posso, tento estudar um pouquinho, faço uma prova ou outra. Realmente, é muito difícil conciliar o alto rendimento com a educação, mas a gente vai dando um jeito e um dia o diploma sai", confessa.

Em entrevista ao SportBuzz, Beatriz Souza revela que tem paixão pela área da administração e não pretende abandonar os estudos de sua graduação: "É uma área que eu gosto muito, eu gosto de gestação empresarial, gestão pública, eu gosto dessa parte de empresária. Então, eu sempre busco por essa área, é uma parte que me interessa muito, eu gosto dos assuntos e sempre vou buscando para esses lados", revela.

Por conta de sua trajetória no esporte, Beatriz Souza menciona que busca inspirar as pessoas: "É incrível ver o tanto de representatividade que eu tenho, de ser um espelho e ser inspiração para tanta gente, isso é realmente algo novo. Eu fui muito bem inspirada, então, hoje em dia, eu procuro sempre poder inspirar muito bem", finaliza em entrevista ao SportBuzz.

