Camila Queiroz estreia nas passarelas internacionais

Camila Queiroz fez sua estreia na New York Fashion Week e arrasou ao cruzar a passarela usando um vestido dourado bem luxuoso

Nesta terça-feira, 10, Camila Queiroz fez sua estreia na New York Fashion Week, a Semana de Moda de Nova York. A atriz desfilou com um vestido metalizado exclusivo de Patrícia Bonaldi. A marca, que se destaca como a única label brasileira a integrar o prestigiado calendário oficial do CFDA (Council of Fashion Designers of America), apresentou sua nova coleção Ethereal.

A coleção explora o conceito de leveza, delicadeza e transformação. "Participar desse momento, representando o Brasil no maior palco da moda mundial, é uma experiência transformadora. Desfilar pela primeira vez na New York Fashion Week é uma realização incrível, especialmente com um vestido metalizado inspirado na tendência do mix de metais nobres. A NYFW é o epicentro da moda mundial, e estar lá foi uma experiência verdadeiramente mágica", declarou Camila.

Amor

A atriz Camila Queiroz iniciou a semana em clima de muito amor! A artista, que está aproveitou as férias na Itália, usou as redes sociais para celebrar seis anos de casamento com o ator Klebber Toledo.

Em comemoração a data especial, Camila resgatou uma foto especial do dia em que o casal subiu ao altar. "Você é o amor da minha vida", declarou a famosa na legenda da postagem.

Uma imagem dos dois trocando beijos também foi compartilhada pela atriz. "Happy 6th anniversary", escreveu ela. No feed do Instagram, a atriz também abriu o álbum de fotos do casamento. "Happy 6th anniversary 25/08. Seis anos de casados, oito anos juntos e a sensação é de que uma vida inteira ainda é pouco para todos os nossos sonhos. Te amo para além da lua, amor da minha vida! Bodas de açúcar" disse Camila Queiroz.

Recentemente, Klebber abriu um álbum de fotos inéditas da viagem do casal à Itália. Na ocasião, o casal conheceu o antigo anfiteatro romano antes de fazer um passeio de barco pelas águas da Costa Amalfitana. Esta é a primeira vez que o ator visita o local.