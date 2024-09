Caio Blat mostra foto de encontro com a ex-esposa, Maria Ribeiro

Separados desde 2017, os atores Caio Blat e Maria Ribeiro registraram o reencontro especial em São Paulo no domingo, 1

Fim de semana de encontros especiais! O ator Caio Blat publicou em suas redes sociais uma nova foto ao lado da ex-esposa, a atriz Maria Ribeiro. Os dois se reuniram em São Paulo no domingo, 1, para prestigiar a fotógrafa Autumn Sonnichsen.

Em seus stories no Instagram, Caio compartilhou o registro do momento especial. "Encontros em SP", escreveu o artista. Separados desde 2017, os dois foram casados por 10 anos e são pais de Bento, de 14 anos.

Em 2023, Caio Blat posou junto com Maria Ribeiro durante um encontro com o elenco do filme 'Entre Nós', organizado pelos cineastas Paulo Morelli e Pedro Morelli. O longa-metragem, lançado em 2013, contou com a presença dos dois atores no elenco.

Blat e a ex-esposa também contacenaram juntos em 2014 na novela 'Império', da TV Globo. No folhetim escrito por Aguinaldo Silva, eles viveram o casal José Pedro e Danielle Medeiros.

Atualmente, Caio vive um relacionamento aberto com a atriz Luisa Arraes. Apesar de residirem em casas separadas, os dois estão sempre juntos. Há poucos dias, rumores de que o casal estaria vivendo uma crise no relacionamento tomou conta das redes sociais.

De acordo com o jornal Extra, os dois teriam se afastado após um pedido dela para ter um tempo na relação. Por enquanto, Caio Blat e Luisa Arraes não se pronunciaram sobre os rumores de crise na união.

Caio Blat e Maria Ribeiro - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luisa Arraes (@luisaarraes)

Preta Gil recebe visita do ex-namorado, Caio Blat

Neste domingo, 1º, Preta Gil, que retomou o seu tratamento contra o câncer recentemente, recebeu a visita de Caio Blat. A cantora e o ator tiveram um breve relacionamento amoroso nos anos 2000.

Em seu Instagram Stories, a artista compartilhou alguns vídeos do momento e mostrou que recebeu até mesmo uma massagem de Caio nos pés.

"O melhor massagista que tem", disse Preta Gil. Ao ouvir o elogio, Caio deu um beijo nos pés da cantora. Caio Blat já está confirmado como Benjamin na novela Beleza Fatal, que tem estreia prevista para 2025 no Max; confira o registro!