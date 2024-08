Bruna Biancardi impressiona ao posar na piscina e ganha recado de ex de Neymar

Bruna Biancardi impressiona ao mostrar seu corpo atual posando na piscina e recebe comentário ousado de ex-affair de Neymar Jr

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi está curtindo uma temporada com o jogador de futebol na Arábia Saudita. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou um vídeo curtindo a piscina da nova mansão da família. Nas imagens, a modelo impressionou ao exibir seu corpo atual e ganhou elogios de uma ex-affair do craque.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bruna publicou um vídeo para exibir seu novo biquíni, que conta com estampa de oncinha. Ela também apostou em um chapéu de palha e alguns acessórios discretos. No registro, a influenciadora digital surgiu fazendo caras e bocas e exibiu seu corpo de trás e frente em diferentes ângulos.

“Oncinha está de volta”, Biancardi comemorou na legenda do vídeo, que ganhou muitos elogios nos comentários. Inclusive, a influenciadora recebeu uma mensagem ousada de uma ex-affair do jogador de futebol, a cantora Gabily, que viveu um romance com o craque há alguns anos e atualmente, é considerada amiga da família.

“Juninho vem cá vê um negócio”, Gabily comentou em tom de brincadeira e revelou um apelido do jogador entre os amigos. Vale lembrar que em 2022, a cantora participou do VacaCast e revelou que teve um romance às escondidas com o jogador de futebol: "Quando eu ficava com ele, ninguém nesse país sabia, absolutamente ninguém!", disse.

“Aí depois, eu virei amiga dele e automaticamente as pessoas viam a gente se comunicando, viam quando fui para Paris, quando fiquei na casa dele, mas nessa época eu não tinha absolutamente nada com ele, era amizade, tanto que ele estava com outra pessoa na época que eu estava lá", Gabily revelou detalhes sobre sua relação com Neymar Jr.

No começo do ano, Gabily também rebateu os rumores de que estaria vivendo um novo romance com o jogador. Através das redes sociais, a artista negou qualquer envolvimento com o craque, mas confirmou que ele estava comprometido com outra pessoa. Na época, Neymar não havia confirmado a reconciliação com Bruna Biancardi.

Bruna Biancardi conta como é a rotina em família na Arábia Saudita:

Após reatar seu relacionamento com Neymar Jr, Bruna Biancardi está passando uma temporada morando com o craque na Arábia Saudita. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou como ela e a filha, Mavie, de apenas 10 meses, estão se adaptando à casa nova e detalhou a rotina em família com o jogador de futebol.