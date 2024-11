Bianca Comparato se derrete com declaração da namorada: 'Amor da minha vida'

Que amor! A atriz Bianca Comparato foi surpreendida com uma declaração romântica da namorada, a estilista Rafaella Caniello; confira!

A atriz Bianca Comparato está completando 39 anos nesta terça-feira, 19, e ganhou uma declaração da namorada, a estilista Rafaella Caniello. Em uma publicação no feed do Instagram, ela comemorou a data especial com um texto romântico.

"Feliz aniversário para o grande amor da minha vida. Feliz todos os dias caminhando com você. Minha melhor amiga, minha namorada, minha sombra favorita. Eu te amo", escreveu ela. E Bianca respondeu: "Amor da minha vida. Já está sendo o melhor dia de aniversário".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rafaella Caniello (@rafaellacaniello)

Bianca Comparato faz rara aparição com a namorada em festa de Halloween

Recentemente, Bianca curtiu uma festa de Halloween ao lado da namorada. Discreta em sua vida pessoal, a famosa faz raras aparições com a companheira. Em clima de muita alegria, as duas foram fotografadas por paparazzi que estavam no local. Esbanjando beleza e simpatia, Bianca e Rafaella posaram sorridentes para as câmeras. Para o evento, o casal apostou em looks all black.

A atriz assumiu o romance publicamente em abril deste ano, quando compartilhou uma declaração especial da amada. "Dia 24 é um dos nossos tantos dias. Infinitos sejam eles com você", escreveu Rafaella Caniello em seu perfil oficial no Instagram. Ao repostar a publicação, Bianca Comparato também se declarou: "Meu amor infinito".

Vale lembrar que Bianca estava solteira desde novembro de 2023, quando colocou um ponto final em seu relacionamento com a também atriz Alice Braga. Recentemente, em entrevista ao videocast 'Mamilos Café', a artista falou sobre o fim da união com Comparato.

"Durante o meu casamento com a minha ex-mulher Bianca Comparato, a gente nunca se expôs muito, não tínhamos o costume de ficar postando. Quando acabou, foi a primeira vez que eu falei sobre e fiquei assim: ‘gente, que loucura’", declarou Alice Braga, na oportunidade.

Leia também: Bianca Comparato celebra participação especial em 'Grey's Anatomy': 'Série icônica'