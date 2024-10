Bianca Comparato faz rara aparição com a namorada em festa de Halloween

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Bianca Comparato posou sorridente ao lado da namorada, a estilista Rafaella Caniello; veja fotos

A atriz Bianca Comparato aproveitou a noite de quinta-feira, 24, para curtir uma festa de Halloween ao lado da namorada, a estilista Rafaella Caniello, em São Paulo. Discreta em sua vida pessoal, a famosa faz raras aparições com a companheira.

Em clima de muita alegria, as duas foram fotografadas por paparazzi que estavam no local. Esbanjando beleza e simpatia, Bianca e Rafaella posaram sorridentes para as câmeras. Para o evento, o casal apostou em looks all black.

A atriz assumiu o romance publicamente em abril deste ano, quando compartilhou uma declaração especial da amada. "Dia 24 é um dos nossos tantos dias. Infinitos sejam eles com você", escreveu Rafaella Caniello em seu perfil oficial no Instagram. Ao repostar a publicação, Bianca Comparato também se declarou: "Meu amor infinito".

Vale lembrar que Bianca estava solteira desde novembro de 2023, quando terminou seu relacionamento com a também atriz Alice Braga. Recentemente, em entrevista ao videocast 'Mamilos Café', a artista comentou sobre o fim da união com Comparato.

"Durante o meu casamento com a minha ex-mulher Bianca Comparato, a gente nunca se expôs muito, não tínhamos o costume de ficar postando. Quando acabou, foi a primeira vez que eu falei sobre e fiquei assim: ‘gente, que loucura’", declarou Alice Braga, na ocasião.

Confira as fotos de Bianca Comparato com a namorada, Rafaella:

Bianca Comparato com a namorada, Rafaella Caniello - Foto: Leo Franco / Agnews

Bianca Comparato celebra participação em Grey's Anatomy

Recentemente, a atriz Bianca Comparato celebrou uma nova conquista em sua carreira profissional. Fã de carteirinha da série 'Grey's Anatomy', da ABC, ela integrou o elenco de um dos episódios da 20ª temporada da trama, interpretando a brasileira Maria Flor.

Em entrevista ao site Gshow, a artista contou que o convite surgiu no final de 2023 e que sua participação no drama médico foi gravada em janeiro deste ano. Ainda durante o bate-papo, a atriz brasileira falou sobre a grande oportunidade em poder representar o país; confira detalhes!

