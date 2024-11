Após fim da relação com Jennifer Lopez, Ben Affleck lista exigências para próximo relacionamento

Após término com JLo, Ben Affleck fez uma lista de exigências para nova parceira, buscando afinidade e apoio em luta contra o vício, diz fonte próxima

Após anos juntos, o término de Jennifer Lopez e Ben Affleck deixou marcas profundas no ator. Segundo o site Life & Style, uma fonte próxima de Ben revelou que ele agora possui uma "lista" de exigências para sua próxima namorada. O ator estaria buscando uma parceira com quem tenha mais em comum, especialmente antes de se comprometer em um novo relacionamento.

A fonte explicou que Affleck entendeu que precisa encontrar alguém cujos valores e ideais estejam alinhados com os dele, especialmente em relação à sua luta contra o vício em bebidas. “O Ben está procurando alguém que esteja em recuperação ou pelo menos alguém que compreenda o programa Alcoólicos Anônimos”, explicou.

“Ele agora aprendeu, da maneira mais difícil, que, se quiser que um relacionamento dure e seja saudável, ele precisa se cercar de pessoas com ideias semelhantes, e isso inclui sua futura parceira“, ressaltou a fonte, acrescentando que Affleck busca alguém que o apoie e respeite os limites que ele estabeleceu desde a separação.

“A próxima namorada de Ben não precisa ser um membro extremamente ativo do Alcoólicos Anônimos. Mas ele quer alguém que apoie os limites que ele estabeleceu“, compartilhou o informante, detalhando os critérios do artista, que viveu uma separação complicada após retomar o relacionamento com JLo.

Vale lembrar que Ben Affleck e Jennifer Lopez estiveram noivos no passado, mas se separaram e ficaram distantes por quase 20 anos. Em 2022, surpreenderam ao reatar e, finalmente, oficializaram a união em uma cerimônia íntima. No entanto, depois de muitos rumores, o relacionamento chegou ao fim em 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por John JLover (@johnjlover)

Ben Affleck elogia ex-esposa Jennifer Lopez em entrevista

Ao que parece, Jennifer Lopez e Ben Affleck mantêm uma boa relação profissional mesmo após o divórcio. Durante um evento de divulgação do filme Small Things Like These, o ator foi questionado sobre as diferenças entre este longa e Unstoppable (filme produzido por ele e estrelado pela cantora).

Na resposta, o famoso fez questão de elogiar a ex-esposa. "Unstoppable é um filme muito diferente deste, mas de certa forma está igualmente enraizado na paixão de artistas realmente talentosos. Billy Goldenberg e Jennifer Lopez, todos estavam realmente apaixonados por este filme", disse ele ao Entertainment Tonight.

Ben continuou exaltando a dedicação do elenco. "Isso fala de um certo tipo de coisa que acho que nos atrai. Nós realmente acreditamos no poder de contar histórias quando as pessoas envolvidas estão profundamente ligadas à história. Jennifer é espetacular", afirmou.