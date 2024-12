Após críticas, Simone Mendes rebate Ratinho: 'Sempre tratei com muito amor'

A cantora sertaneja Simone Mendes se pronuncia pela primeira vez após o apresentador Ratinho dizer que a artista 'não é esse amor que aparenta'

A cantora sertaneja Simone Mendes decidiu se pronunciar, pela primeira vez, sobre as acusações do apresentador Ratinho a respeito de suas condutas. A famosa rebateu as críticas do comunicador, e também, esclareceu a relação com os fãs em entrevista concedida nesta segunda-feira, 16.

“Eu amo o Ratinho. Eu sempre tratei ele com muito amor, carinho e ele sabe disso. Todas as vezes que eu encontrei [ele] foi da mesma forma”, iniciou em conversa com Leo Dias.

E prosseguiu: “E eu não deixo de admirar ele, de amar, achar um cara incrível, ser um dos melhores apresentadores do Brasil e se ele me chamar eu vou no programa dele de novo, porque eu tô falando a verdade e ele sabe que eu tratei ele sempre com muito carinho”, disse.

Simone também detalhou sua rotina antes dos shows, destacando o compromisso com os fãs e a imprensa. “Eu sou essa Simone que sou uma das poucas artistas que chega duas horas e meia antes do show e eu faço esse atendimento a meus fãs, dos contratantes, da imprensa, de quem esteja no meu show. Eu atendo toda essa gente antes e subo no palco e faço meu show e vou embora sim depois do show, mas eu sempre vou, porque tenho uma logística no dia seguinte”, explicou.

A artista ainda fez questão de reforçar seu respeito e carinho pelo público, independentemente de sua agenda apertada. “Eu sou uma pessoa que depois que termina o meu trabalho eu quero ir pra minha casa ou pra um outro trabalho, cumprir a minha agenda, mas não deixando de dar amor aos meus fãs, carinho, isso de forma alguma”, encerrou.

Assista, abaixo, à íntegra:





Simone Mendes falou com Leo Dias com exclusividade sobre a fala do Ratinho.

O que aconteceu?

Tudo começou após uma declaração de Ratinho. No ar na Massa FM, que pertence ao seu grupo de comunicação, o apresentador afirmou que Simone não é tão simpática como se mostra diante das câmeras. “Simone é uma queridinha na televisão, quando você vê ela. Mas lá na televisão, quando vai participar de alguns programas, ela não é tão bacaninha com todo mundo assim, não. Ela não tira fotografia, as pessoas vão pedir para tirar foto e ela não tira. Ela corre, então não é esse amor todo que aparenta“, declarou no “Turma da Massa”.

Ele também disse que Simaria é mais agradável com os fãs do que Simone. “A Simaria era mais simpática do que a Simone, isso eu testemunhei: a Simaria sendo muito mais simpática com o fã do que a Simone“, expôs.

Questionado se o atual sucesso teria subido à cabeça da cantora, Ratinho argumentou: “Desde o começo ela é assim, a Simaria sempre foi mais simpática, tratava todo mundo bem“.

A situação logo escalonou e envolveu Maraisa, da dupla com Maiara. Ela curtiu uma publicação de Ratinho e internautas notaram a interação nas redes sociais. Mais tarde, a cantora precisou se manifestar. Saiba mais!



Ratinho critica comportamento de Simone Mendes longe das câmeras

