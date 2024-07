Anitta abre o jogo sobre suposta tatuagem em homenagem a MC Daniel: ‘Eu fiz’

Após curtir verão europeu acompanhada de MC Daniel, Anitta esclarece o motivo para ter tatuagem com o nome do funkeiro em seu braço

Nesta quarta-feira, 17, Anitta usou as redes sociais para esclarecer rumores sobre uma suposta tatuagem em homenagem a MC Daniel. Após aproveitar o verão europeu ao lado da funkeira, o cantor se divertiu ao mostrar que a artista tem seu nome tatuado no braço. No entanto, a 'Girl from Rio' desmentiu e afirmou que tudo não passou de uma brincadeira.

Tudo começou depois que o MC publicou uma foto do braço da cantora com seu nome tatuado: “Tatuagem para marcar o verão europeu! Representou, Anitta”, ele agradeceu a suposta homenagem em suas redes sociais. Depois da tatuagem repercutir, a cantora apareceu para desmentir a história e explicar que, na verdade, o rabisco foi feito para outro Daniel.

"Gente, para de ser idiota. O Daniel falou que eu fiz a tatuagem pra ele, mas não existe só ele de Daniel no mundo não, pô. Agora tá todo mundo aqui: 'onde você fez a tatuagem pro Daniel?' Isso aqui é pro meu sócio. Já tenho há anos essa tatuagem, há milênios. Nossa, há muitos anos. Quem é meu fã de verdade sabe, né?", a cantora deu risada da situação inusitada.

“Quem é meu fã, que me acompanha há anos, sabe que essa tatuagem tá aqui há milênios. "É pro meu sócio, né? Porque eu amo demais. Eu amo o Daniel também, mas eu nem ia fazer a tatuagem pro Daniel assim do nada, né? Caralh*! Pô, vocês pensam que eu sou maluca também? Oxi", Anitta gargalhou com a confusão e afirmou que tudo não passou de uma piada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Glow News (@glownewsbr)

Vale lembrar que nos últimos dias, MC Daniel abriu o álbum de viagem na França ao lado da amiga, Anitta. Ainda que os cliques fofos da dupla tenha encantado os fãs dos artistas, o funkeiro alertou eles de que as fotos se tratavam de registros entre amigos, proibindo-os de criar um "ship" entre os dois: "Proibido shippar", escreveu o artista na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Anitta enfrentou perrengues em sua viagem:

Além do perrengue com MC Daniel, Anitta segue se recuperando após ser queimada por águas-vivas. Pelas redes sociais, a cantora que está em em Ibiza, na Espanha, contou que estava preocupada com as consequências do "acidente". Em seu Instagram oficial, a cantora postou uma selfie questionando se algum internauta sabia se o queimadura causaria uma cicatriz.