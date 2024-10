Ana Maria Braga manda recado após Leandro Hassum anunciar nascimento da neta

Ana Maria Braga parabenizou o ator e humorista Leandro Hassum pela chegada de sua primeira neta, Aurora, filha de Pietra Hassum

Pietra Hassum, filha do ator e humorista Leandro Hassum, deu à luz sua primeira filha, Aurora, na última sexta-feira, 04. E a apresentadora Ana Maria Braga parabenizou o artista pela chegada de sua neta. No Mais Você desta segunda-feira, 07, ela falou sobre a emoção do vovô de primeira viagem e ainda incentivou o amigo a pensar em aumentar mais a família.

"Nasceu a filha da Pietra, olha que bonitinha. Mandou mensagem agradecendo as mensagens que tem recebido. Está muito orgulhoso. Chorou bastante quando soube que a Aurora havia chegado", detalhou.

Em seguida, mandou um recado: "Hassum, muita saúde para você a para a família inteira, para Aurora... Eu sou que sou avó de cinco, devo dizer: sonhe com mais, é sempre bom mais, multiplicar o nosso sonho de vida", disse a apresentadora, que avó Varuna, de 3 anos, Joana, de 12 anos, Maria, de 9 anos, e Hima, de 6 anos, que são filhos de Mariana Maffeis.

Mais cedo, a neta de Leandro Hassum apareceu usando uma roupa vermelha e deitada no colo do pai, o produtor de eventos Caio Hara.

Leandro Hassum comemora o nascimento da primeira neta

Na última sexta-feira, 04, Leandro Hassum anunciou em primeira mão a chegada da pequena Aurora Hassum, que é fruto do relacionamento entre sua filha, Pietra Hassum, com o produtor de eventos Caio Hara.

Em uma publicação nos stories de seu perfil no Instagram, o humorista mostrou a foto de uma lousa na maternidade onde sua filha deu à luz. Na legenda, o vovô também não escondeu a felicidade ao falar sobre Aurora. “Seja bem-vinda”, Hassum escreveu e se derreteu pela netinha, confirmando a data do nascimento: “04/10/2024. É lindaaaa!”, o ator declarou.

Vale lembrar que Pietra Hassum e Caio Hara anunciaram a gestação da primeira herdeira em maio deste ano. Na oportunidade, Leandro se emocionou e comemorou a chegada do mais novo membro de sua família.