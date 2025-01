Ana Hickmann mostra momento fofo com o filho Alexandre

Em suas redes sociais, Ana Hickmann mostrou um momento fofo ao lado do filho Alexandre, de dez anos, fruto do seu relacionamento com Alexandre Correa

Em suas redes sociais, Ana Hickmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 18 milhões de seguidores. A apresentadora é mãe de Alexandre, de dez anos, fruto do seu antigo relacionamento com Alexandre Correa.

Nesta quarta-feira, 29, a famosa fez questão de mostrar que mesmo com a correria do dia a dia não deixa de ter momentos de qualidade com o pequeno.

Em seu Instagram Stories, Ana publicou uma foto em que aparece deitada ao lado do filho. Alexandre está aparentemente dormindo enquanto recebe o carinho da mãe.

Detalhes do casamento

A apresentadora Ana Hickmann e o noivo, Edu Guedes, estão contando os dias para subir ao altar! Juntos desde o final de 2023, o casal oficializará a união ainda este ano em um local bastante especial.

De acordo com informações do portal LeoDias, Ana e Edu bateram o martelo e escolheram o lugar para realizar a cerimônia: a fazenda do chefe de cozinha no interior de São Paulo. O local já é bastante conhecido pelo público que os acompanha, uma vez que eles costumam compartilhar nas redes sociais vídeos por lá.

"O casamento será na Casa Gialla, fazenda do Edu no interior de São Paulo, onde eles compartilham a vida no campo no canal do YouTube de mesmo nome", declarou a assessoria da apresentadora da Record TV ao veículo do jornalista.

Vale lembrar que, em dezembro de 2024, Ana Hickmann havia revelado que o casamento aconteceria em um local que ainda estava passando por reformas. "Nós tínhamos uma data marcada, mas a gente acabou resolvendo mudar essa data, porque nós chegamos à conclusão que o lugar que a gente quer que essa cerimônia aconteça, ele não estava pronto", disse a comunicadora ao Leo Dias.

E prosseguiu: "A gente está restaurando e reconstruindo algumas coisas e deixando do nosso jeito. Acontecerá com certeza em 2025, só que eu ainda não sei a data, até porque a obra não acabou. E sabe como é que é a obra, né? A gente fala que vai ser em janeiro, mas fica sempre para março, abril".

