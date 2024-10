Ana Hickmann e Edu Guedes surgem com as bocas borradas de batom após beijão

A apresentadora Ana Hickmann usou suas redes sociais neste domingo, 20, para compartilhar um momento com o noivo, também apresentador Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmannusou suas redes sociais neste domingo, 20, para compartilhar um momento com o noivo, também apresentador Edu Guedes. Nos stories do Instagram, ela mostrou o batom borrado após ser parabenizada pelo amado pelp desfile dela no Beleza Experience, que aconteceu em São Paulo.

Na imagem compartilhada, a apresentadora, que desfilou com um batom vermelho, surgiu ao lado do amado com as bocas borradas, deixando claro que os beijos foram caprichados após o evento. "Meu parabéns no final do desfile", escreveu ela.

Ana Hickmann e Edu Guedes (Reprodução/Instagram)

Ana Hickmann posta vídeo romântico e se declara para Edu Guedes

Recentemente, Ana Hickmann se declarou a Edu Guedes. Ela compartilhou um vídeo participando de uma trend que viralizou na web de mostrar um lado da sua personalidade, que na verdade se trata do seu parceiro.

No vídeo, ela diz: "Amo meu lado calmo". Em seguida, é refutada hipoteticamente: "Mas você não é agitada?". E continua: "Meu lado calmo!", mostrando um vídeo dela dando um beijo no chef de cozinha. Na legenda, se declarou: "É ele quem me acalma, me desacelera e me faz ver a vida com mais leveza. Te amo, Edu Guedes. Marca nos comentários quem é essa pessoa para você, que eu vou interagir!".

Em outro momento, Ana e Edu abriram sua intimidade e revelaram o que rolou em seu primeiro encontro, além de como aconteceu sua aproximação. Segundo o casal, a iniciativa do encontro foi por parte do chef de cozinha.

"Eu falei: 'Vamos jantar dia 18 [de dezembro]?", revelou Edu, e a loira confessou que quase não foi ao jantar e explicou o motivo. "Estávamos eu, minha irmã, minha equipe de advogados desmontando uma série de coisa, e eu quase não fui. Mas aí eu falei: 'Quer saber de uma coisa? Tô precisando dar risada, quero rir com meus amigos, quero começar a fazer tudo diferente'. E fui", revelou Ana. Leia mais!