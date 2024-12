Adriane Galisteu faz forte desabafo ao relembrar época difícil: ‘Foram bem cruéis comigo’

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Adriane Galisteu faz forte desabafo ao relembrar época difícil em que foi julgada e questionaram seu caráter

Em seu quarto ano seguido na apresentação de A Fazenda 16, da Record, Adriane Galisteu (51) tem encarado muitos desafios. Além de ter que se desdobrar entre família e trabalho, por conta da rotina intensa sempre que começa uma nova temporada do programa, ela precisa lidar com as críticas. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a mãe de Vittorio (14) abre o coração ao relembrar época difícil em que foi julgada e questionaram seu caráter, associando aos participantes de reality shows, que estão de frente para o público e enfrentando julgamentos.

Adriane confessa que se sente injustiçada. “Os dedos apontados para o meu caráter, num momento muito fragilizado da minha vida, não achei que foi justo. Acho que foram bem cruéis comigo numa época que era para ter só colo. Isso é um pouco do ser humano, né? Não é que aconteceu comigo e nunca mais (...). Acontece o tempo inteiro, e com um monte de gente. Num reality a gente vê isso acontecer”, diz.

“Por isso que eu falo, a maior novela da vida real, que você pode acompanhar, é um reality show. Então, não tenham preconceito com reality, porque ele te ensina muito. A gente aprende muito, a gente calça sapatos, e não é à toa que vale dois milhões de prêmio, três milhões de reais, em três meses. O prêmio é alto porque é muito difícil. Então, eu gostaria que esses dedos não estivessem apontados. Não significa que eu não erro. Eu erro, sim. Estou aqui pronta para levar todas as apontadas possíveis, mas teve uma época que eu acho que pegaram pesado demais”, completa a apresentadora.

Desde que assumiu o comando da atração em 2021, após a saída de Marcos Mion (45) para a TV Globo, a estrela tem tido uma rotina intensa, e isso tem mudado até mesmo a sua vida particular. Adriane conta que dificilmente consegue encontrar o filho em casa; já que quando chega ele está dormindo e, quando acorda, ele já saiu para a escola. A apresentadora revela ainda que chegou a implorar à mãe para almoçar com ela antes de sair para o trabalho.

"Sou uma apaixonada por reality, porque eu acho que é um experimento humano. Fico me olhando ali, fico me imaginando como eu seria. Já vivo um pouco isso, porque eu já estou meio confinada com eles. A diferença é que tenho a minha válvula de escape. Mesmo que eu não veja a minha família, vejo muito pouco. Chego em casa e o Vittorio está dormindo; eu saio de casa, ele já saiu. Igual com o meu marido, igual com a minha mãe. Já implorei para a minha mãe almoçar comigo para eu poder vê-la. Ainda bem (que ela foi almoçar comigo)", conta.

Mesmo com toda a rotina alterada e agitada por conta dos acontecimentos no reality show rural, Adriane ressalta que é grata por trabalhar em um programa em que acredita. "É muito difícil. Então é um momento que eu me preparo para isso; não estou reclamando não, estou preparada para isso", garante a famosa.

