A influenciadora digital Adriana Sant'Anna compartilhou nas redes sociais nesta segunda-feira, 9, que seu amigo de infância, o gastrocirurgião Antônio Viana de Souza Neto, sofreu um acidente de carro. O médico viajou para os Estados Unidos após descobrir que Rodrigão, marido dela, havia sido internado na emergência devido a um sangramento abdominal causado por uma lesão na glândula suprarrenal.

"Lembram do Antônio, né? Olha o que aconteceu com ele hoje de manhã! Nem um arranhão ele sofreu! Ele nos contou que pessoas paravam para perguntar quantas pessoas morreram", detalhou. "Vivo para testemunhar mais um milagre de Deus!", continuou a influenciadora.

Médico passa bem

O médico também usou seu Instagram para falar sobre o acidente e garantiu que passa bem. "É, pessoal! Duas semanas atrás eu estava ministrando sobre Deus de milagres, sobre cura, sobre libertação na vida dos meus amigos, vocês acompanharam aí nas redes sociais, e hoje eu estou aqui: Deus me deu a oportunidade de estar aqui fazendo esse vídeo. Pelo que eu vou mostrar para vocês aqui agora não era nem para eu estar vivo. Mas para a glória de Deus existe o Antônio que nasceu de novo", detalhou.

"Hoje de manhã vim trabalhar, faço uma vez por mês um trabalho em Lajinha, Minas Gerais, eu saio de Vitória (ES) e venho com a minha funcionária Érika que também estava no que eu vou mostrar para vocês e simplesmente eu estava vindo, graças a Deus, eu não estava correndo, estava devagar, mas do jeito que eu vim, eu bati de carro, da mesma forma como eu estava vindo. Infelizmente um carro atravessou na minha frente e aí aconteceu isso aqui que vocês podem ver. Esse é o estado do meu carro. Eu bati literalmente de frente, o carro está completamente estragado. A pancada foi toda em mim, o carro virou para cá e para a graça de Deus é mais um testemunho vivo. Eu estou vivo", detalhou.