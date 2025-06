Tati Machado abre o coração em declaração para o marido: 'Por todo tempo'

Tati Machado viajou com o marido ao Amazonas e compartilhou nas redes sociais um registro durante um passeio em meio à natureza

A apresentadora Tati Machado e a cantora Lexa estão viajando juntas para o Amazonas após ambas vivenciarem o luto pela perda dos filhos. As duas estão acompanhadas dos maridos, Bruno Monteiro e Ricardo Vianna, respectivamente. E neste domingo, 29, Tati usou as redes sociais para compartilhar um registro ao lado do companheiro.

Na imagem compartilhada, o casal aparece durante um passeio em meio à natureza. "Eu te amo por todo tempo", declarou a jornalista, que adicionou a canção Oração ao Tempo, de Maria Bethânia, como trilha sonora.

Ainda neste domingo, Tati e Lexa compartilharam fotos mergulhando no Rio Negro, no Amazonas."Eu vejo você", escreveu a jornalista da Globo ao surgir com a funkeira.

Vale lembrar que Tati Machado e o marido, o fotógrafo Bruno Monteiro. Ela e o esposo perderam seu primeiro filho, Rael, no dia 12 de maio. A apresentadora estava com 33 semanas quando deu a entrada na maternidade após sentir a ausência dos movimentos do bebê.

Já Lexa foi e o esposo, o ator Ricardo Viana, são pais de Sofia, que faleceu após três dias de seu nascimento. Lexa foi internada com quadro de pré-eclâmpsia aos 6 meses de gestação e deu à luz no dia 2 de fevereiro. Porém, a bebê Sofia não resistiu e faleceu no dia 5 de fevereiro. A menina veio ao mundo antes do esperado, porque a artista foi diagnosticada com síndrome de HELLP.

Desabafo do marido de Tati Machado sobre a morte do filho

Bruno Monteiro aproveitou o Dia dos Namorados para homenagear a esposa e comentar sobre a união deles depois de passarem pela dor de perder o bebê. "Hoje, o Dia dos Namorados não é só sobre flores, presentes ou jantares. É sobre o amor que permanece, mesmo quando o mundo parece desmoronar. É sobre continuar escolhendo um ao outro, mesmo na dor. É sobre lembrar que, embora a vida tenha nos tirado algo precioso, ela também nos deu um ao outro e isso é sagrado. Você tem sido minha força no meio da dor, minha companhia no silêncio, meu abrigo nas lágrimas", disse ele.

E completou: "E eu quero que você saiba que o amor que sinto por você só cresceu. Cresceu na forma como você segurou minha mão nos piores dias, na forma como tenta sorrir mesmo quando o peito está em pedaços. Cresceu porque, mesmo no luto, eu vejo a beleza de quem você é. Eu te amo… mesmo no luto, mesmo na saudade, mesmo na escuridão te amar continua sendo minha escolha mais certa".

