Tati Machado faz desabafo emocionante um mês após a morte do filho: 'Dói profundamente'

A apresentadora e jornalista Tati Machado usou as redes sociais nesta sexta-feira, 13, para compartilhar um desabafo comovente no dia em que se completa um mês da morte de seu filho, Rael, que faleceu com 33 semanas de gestação. Na publicação, ela relatou como tem sido os dias após a perda e falou sobre o processo de ressignificar a dor.

"Um mês. Um mês que aprendemos a ser pais sem filho no colo. Um mês do exercício constante do amor sem toque. Um mês acolhendo o que ficou de nós. Um mês de travessia da nossa e a do nosso filho. Um mês de luto, que precisa ser integrado, vivido, sentido. Sem pressa e sem medo. Dizem, inclusive, que o luto é do tamanho do nosso amor, talvez por isso ele seja tão duro de encarar", iniciou ela.

"Muito da saudade está atrelada ao que imaginamos, atrelada as nossas expectativas . Eu me imagino amamentando, por exemplo, sem nem ao menos saber se eu conseguiria de fato. E essa memória, de algo que não tive, dói profundamente", continuou.

Em seguida, falou sobre o futuro que imaginou viver com o filho. "Perder o futuro que a gente imaginou com um filho é perder a si mesmo. Essa é, de longe, a pior dor que já sentimos, mas é também a dor que mais nos tem ensinado. Parece que a gente fica em suspenso do mundo, vendo tudo de outro ângulo. O que antes era grande agora fica pequeno, ínfimo".

Por fim, falou sobre ressignificar a dor. "É tempo de ressignificar essa dor e de ressignificar a vida. Tempo de se apegar a família, aos amigos, a nossa fé… a travessia segue por aqui, dia após dias. 13/5, 8:45, dia do nosso encontro".

Marido de Tati Machado falou pela primeira vez sobre a morte do filho

Marido da apresentador Tati Machado, o fotógrafo Bruno Monteiro falou pela primeira vez sobre o luto pela morte do filho, Rael. Ele aproveitou o Dia dos Namorados nesta quinta-feira, 12, para homenagear a esposa e comentar sobre a união deles depois de passarem pela dor de perder o bebê. Veja o que ele disse.

