Longe da TV, Tati Machado faz homenagem para o marido

Após viver a dor de perder um bebê na gestação, Tati Machado reaparece na internet para homenagear seu marido no Dia dos Namorados

A apresentadora Tati Machado fez uma homenagem especial de Dia dos Namorados para o seu marido, o fotógrafo Bruno Monteiro. Nesta quinta-feira, 12, ela compartilhou uma foto romântica com o amado nos stories do Instagram e falou sobre a data especial.

“Para lembrar da gente. Feliz Dia dos Namorados, mozão”, afirmou.

Vale lembrar que Tati e Bruno viveram uma das maiores dores do mundo há um mês: a perda do bebê na gestação. Eles esperam o nascimento de um menino, Rael, mas o bebê não resistiu e faleceu antes de vir ao mundo.

Atualmente, Tati está longe da TV enquanto se recupera do parto e do luto.

Tati Machado fala sobre a dor de perder o bebê na gravidez

A apresentadora Tati Machado reapareceu nas redes sociais no dia 2 de junho para falar pela primeira vez sobre a dor de perder o filho, Rael, na reta final da gestação. O bebê faleceu após parar de se mexer no útero da mãe e Tati passou pelo trabalho de parto para encerrar a gestação.

Em um post emocionante, ela contou sobre está se sentindo ao viver os dias sem o filho nos braços, a dor de se despedir dele e o desejo de manter viva a memória do filho em seu futuro.

"Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas por sinal. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida. E eu, que sempre estive no controle, me perco, me descontrolo. E agora a única certeza que tenho é que jamais serei a mesma. Tudo dói, tudo! Dói pra respirar e dói pra viver. Eu acordo e tudo de novo. Isso quando durmo. Eu nunca tinha experimentado uma felicidade tão grande e olha que eu sou daquelas que todo mundo fala: “essa daí é feliz”. Mas acreditem, eu nunca tinha sido tão feliz na vida. Eu tava pronta! Só que ao invés da plenitude fui afrontada com a maior tristeza que também já senti, daquelas que vem do fundo da alma".

"Por ora me restaram os planos, os sonhos, as expectativas somadas numa vida inteira. Quem me acompanha sabe que Rael já existia antes de nascer. É doído demais pensar que nosso primeiro encontro foi também a nossa despedida. Mas foi o primeiro encontro mais cheio de amor que eu poderia desejar naquele momento. Eu e Bruno formamos mesmo a melhor dupla do mundo. E eu só fiz confirmar nas horas de trabalho de parto em que a gente, de mãos dadas, entre uma contração e outra, se olhava e dizia que conseguiríamos juntos ressignificar aquilo tudo. E conseguimos. Rael era a melhor mistura de Tati e Bruno. A mistura do nosso amor que, durante os últimos oito meses, só fez crescer. Ele nasceu perfeito, grandão que nem o pai, como já esperávamos. Só não vou poder saber se o meu maior desejo se realizaria. A cara do pai, mas com a personalidade da mamãe. Me resta seguir sonhando como a sonhadora que sempre fui. Mas como que sonha diante do pesadelo de perder um filho?".

"A gente volta pra casa no vazio. O gps ainda guarda no histórico o endereço da obstetra, do laboratório… A música que toca na playlist é a que sempre nos acompanhava. As roupas no varal são aquelas mais confortáveis, afinal, nada cabia mais. Na cama, o travesseiro de grávida. No banheiro, o creme que fazia parte do ritual pós banho. As vitaminas, as roupinhas pra lavar, o quarto pra arrumar, o cheirinho de bebê que já tinha dominado tudo… tava tudo lá. E como que vive depois disso? É a sensação de vazio extremo, que também é físico, visceral. Cadê nossos momentos na madrugada, que viravam quase uma rave? Cadê os beijinhos diários do papai na barriga? É um corte seco da vida.

E essa tal da vida… que continua. E entre lágrimas que agora nem precisam mais pedir licença eu prometo pelo meu filho que vou honrá-lo em cada dia que eu respirar. Esse amor surreal nasceu antes do primeiro choro e vai viver mesmo depois do seu último suspiro. E a maternidade que conquistei jamais sairá do meu coração. E eu repito isso incansáveis vezes por dia para lembrar que eu sou mãe, pra ressignificar o tempo tão curto que estivemos juntos, mas tempo transformador ".

"Na intenção de seguir vivendo que eu agradeço em meu nome e do mozão. Vimos toda corrente de amor que vocês emanaram pra gente, vimos muitas mensagens, até mesmo das pessoas que me escrevem dizendo ter certeza que eu jamais lerei. Eu li. Eu tô lendo. Vi relatos de pais que estão vivendo o mesmo que nós, vi pessoas de madrugada mandando que não paravam de pensar na gente, nos incluindo, inclusive, em suas orações. Agradeço demais, isso nos fortalece. Isso dá sentido. Quero que nosso luto vire luta. Quero, de verdade, poder ajudar quem passa por isso em silêncio, eu agora sabemos o quanto é cruel. Tenho ainda muito pra lhes dizer. Aos poucos vamos juntando nossos caquinhos. Por ele! Pelo nosso real amor, Rael", finalizou.