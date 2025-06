Tati Machado e Lexa viajam juntas após perderem seus bebês

Após perderem seus bebês nos últimos meses, Tati Machado e Lexa resolvem viajar juntas; famosas se identificaram ao viverem situações semelhantes

A apresentadora Tati Machado e a cantora Lexa estão fazendo uma viagem juntas após nos últimos meses perderem seus bebês. Neste domingo, 29, as famosas compartilharam fotos mergulhando no Rio Negro, no Amazonas.

Lidando com a perda gestacional tardia, as duas se aproximaram por terem passado por situações semelhantes e resolveram fazer a viagem. "Eu vejo você", escreveu a jornalista da Globo ao surgir com a funkeira.

Tati Machado levou o marido, o fotógrafo Bruno Monteiro. Ela e o esposo perderam seu primeiro filho, Rael, no dia 12 de maio. A apresentadora estava com 33 semanas quando deu a entrada na maternidade ao notar a ausência dos movimentos do bebê.

Já Lexa foi com o esposo, o ator Ricardo Viana, com quem teve Sofia, que faleceu após três dias de seu nascimento. A bebê da cantor nasceu no dia dois de fevereiro. A menina veio ao mundo antes do esperado, porque Lexa foi diagnosticada com síndrome de HELLP.

