Tati Machado anuncia perda do bebê aos 8 meses de gestação

A apresentadora Tati Machado passou por um trabalho de parto após exames constatarem parada dos batimentos cardíacos do bebê

A equipe de Tati Machado informou nesta terça-feira, 13, que a apresentadora perdeu o bebê aos 8 meses de gestação. De acordo com a nota divulgada, a comunicadora, que estava com 33 semanas de uma gravidez saudável, seguiu para o hospital após notar a ausência de movimentos do filho, Rael.

Após passar por exames, os médicos constataram a parada dos batimentos cardíacos do bebê . Tati, então, passou por um trabalho de parto "cercado de amor, coragem e profunda dor". A causa do óbito do bebê ainda está sendo investigada.

A equipe da apresentadora ainda informou que ela está estável, sob cuidados, e pediu para que a privacidade de toda a família seja respeitada neste momento delicado.

"No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas", iniciou a equipe.

"Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam", finalizou a nota.

Tati Machado perde o bebê aos 8 meses de gestação - Reprodução/Instagram

O anúncio da gravidez de Tati Machado

A apresentadora e jornalista Tati Machado revelou publicamente a gravidez do primeiro filho em dezembro de 2024, durante participação no programa 'Mais Você', da TV Globo. Na época, ela estava com quatro meses de gestação.

"É real esse bilhete, gente: estou grávida", confirmou a jornalista, que completou: "Estou muito feliz e muito feliz de falar aqui. Ana sabe da importância que ela tem pra mim, especialmente neste ano. Meu principal ano, ano mais incrível profissionalmente, de muitas realizações pessoais. Eu já estava pronta para chegar 2025, mas acho que faltava uma peça. Quem me acompanha sabe que eu sempre quis ser mãe, então é essa a notícia! Eu estou grávida!".

Leia também: Tati Machado impressiona com homenagem no aniversário de Ana Maria Braga