Giovanna Ewbank revela destino da lua de mel com Bruno Gagliasso após renovar votos

A apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou registros da lua de mel com o ator Bruno Gagliasso e revelou o destino escolhido pelo casal

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso reuniram os amigos e familiares no início de agosto para uma festa de renovação dos votos de casamento. E nesta terça-feira, 26, a artista compartilhou registros da lua de mel e revelou o destino escolhido pelo casal: a ilha de Sardenha, na Itália.

Na publicação, ela compartilhou registros do cenário paradisíaco. Ao lado do marido, aproveitou o dia de sol em um passeio de barco e também degustou a culinária local. "E a lua de mel veio aí einnnn. Quem disse que vínhamos à Sardenha, acertou!!! Agora me diz oq é esse azul desse mar? Impossível não se apaixonar neh??? Q lindoooo! TE AMO, Bruno Gagliasso", escreveu ela na legenda.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão na Sardenha — Foto: Reprodução/ Instagram

Como foi a renovação de votos?

Para celebrar a união, Giovanna e Bruno optaram por uma cerimônia intimista e luxuosa, com cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. Os três filhos dos famosos, Titi, de 12 anos, Bless, de 10 e Zyan, de 5, também estiveram presentes na comemoração.

A atriz e apresentadora escolheu um vestido ousado, com alguns detalhes que remetem a algo mais vintage. Gagliasso, por sua vez, apostou em clássico terno preto. Os três herdeiros do casal também arrasaram com os looks escolhidos para a data especial: enquanto Bless e Zyan surgiram com roupas de mesmo tom do pai, Titi usou um vestido longo de cor semelhante ao da mãe. O modelito da primogênita contou com babados que deram movimento à peça.

Além de curtirem o evento luxuoso, os convidados puderam levar para casa uma lembrancinha para guardarem o momento com eles. Em seu perfil nas redes sociais, o jornalista Bruno Rocha, mais conhecido pelo pseudônimo de Hugo Gloss, mostrou nesta segunda-feira, 11, que o casal deu uma lembrancinha na renovação de votos. Ele compartilhou: "Olha a lembrancinha da renovação de votos do Bruno e da Giovanna. É um galinho para você plantar uma oliveira igual à que tem lá no rancho deles. Olha que graça! Vou botar lá na minha casa nova. Eu amei essa ideia." Veja mais!

