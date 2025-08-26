CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Viagem
  2. Giovanna Ewbank revela destino da lua de mel com Bruno Gagliasso após renovar votos
Viagem / romântica

Giovanna Ewbank revela destino da lua de mel com Bruno Gagliasso após renovar votos

A apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou registros da lua de mel com o ator Bruno Gagliasso e revelou o destino escolhido pelo casal

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 26/08/2025, às 12h21

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso reuniram os amigos e familiares no início de agosto para uma festa de renovação dos votos de casamento. E nesta terça-feira, 26, a artista compartilhou registros da lua de mel e revelou o destino escolhido pelo casal: a ilha de Sardenha, na Itália.

Na publicação, ela compartilhou registros do cenário paradisíaco. Ao lado do marido, aproveitou o dia de sol em um passeio de barco e também degustou a culinária local. "E a lua de mel veio aí einnnn. Quem disse que vínhamos à Sardenha, acertou!!! Agora me diz oq é esse azul desse mar? Impossível não se apaixonar neh??? Q lindoooo! TE AMO, Bruno Gagliasso", escreveu ela na legenda.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão na Sardenha — Foto: Reprodução/ Instagram
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão na Sardenha — Foto: Reprodução/ Instagram
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão na Sardenha — Foto: Reprodução/ Instagram
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão na Sardenha — Foto: Reprodução/ Instagram
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão na Sardenha — Foto: Reprodução/ Instagram
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão na Sardenha — Foto: Reprodução/ Instagram
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão na Sardenha — Foto: Reprodução/ Instagram
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão na Sardenha — Foto: Reprodução/ Instagram

Como foi a renovação de votos?

Para celebrar a união, Giovanna e Bruno optaram por uma cerimônia intimista e luxuosa, com cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. Os três filhos dos famosos, Titi, de 12 anos, Bless, de 10 e Zyan, de 5, também estiveram presentes na comemoração.

A atriz e apresentadora escolheu um vestido ousado, com alguns detalhes que remetem a algo mais vintage. Gagliasso, por sua vez, apostou em clássico terno preto. Os três herdeiros do casal também arrasaram com os looks escolhidos para a data especial: enquanto Bless e Zyan surgiram com roupas de mesmo tom do pai, Titi usou um vestido longo de cor semelhante ao da mãe. O modelito da primogênita contou com babados que deram movimento à peça.

Além de curtirem o evento luxuoso, os convidados puderam levar para casa uma lembrancinha para guardarem o momento com eles. Em seu perfil nas redes sociais,  o jornalista Bruno Rocha, mais conhecido pelo pseudônimo de Hugo Gloss, mostrou nesta segunda-feira, 11, que o casal deu uma lembrancinha na renovação de votos. Ele compartilhou: "Olha a lembrancinha da renovação de votos do Bruno e da Giovanna. É um galinho para você plantar uma oliveira igual à que tem lá no rancho deles. Olha que graça! Vou botar lá na minha casa nova. Eu amei essa ideia." Veja mais!

Leia também: Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: veja as fotos oficiais

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

bruno gagliassoGiovanna Ewbank
Bruno Gagliasso Bruno Gagliasso   Giovanna Ewbank Giovanna Ewbank  

Leia também

Diversão!

Amanda Françozo e Vitória - Foto: Reprodução/Instagram

Amanda Françozo celebra o aniversário da filha na Disney: 'Criar memórias'

Em família

Elaine Mickely mostra viagem em família - Foto: Reprodução/Instagram

Elaine Mickely curte viagem ao lado da mãe e a irmã: 'Dias incríveis'

dia de sol

Margareth Serrão e Danilo Nascimento - Foto: Reprodução/Instagram

Mãe de Virginia mostra registros de viagem com o namorado; veja

Família

Lucas Jagger é filho de Mick Jagger - Foto: Reprodução / Instagram

Lucas Jagger posta foto rara ao lado do pai, Mick Jagger, em viagem a Portugal

Novidade

Heloisa Perissé - Foto: Globo/ Léo Rosario

Filha caçula de Heloisa Perissé decide mudar de país

Família

Jade Magalhães e Luan Santana - Foto: Reprodução / Instagram

Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, publica foto em família

Últimas notícias

Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
Ana Paula Siebert e Roberto JustusRoberto Justus revela resposta afiada da esposa para amigo dele: ‘É verdade’
Caetano Veloso e policial militar durante blitzDurante blitz, Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem beijo de policial
Noivado de Taylor Swift e Travis KelceSaiba o valor do anel de noivado de Taylor Swift
Victória Miranda e Luan PereiraApontada como affair de Zé Felipe, modelo aparece ao lado de Luan Pereira
Rafael MottaEx-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal
Ângela Vieira e Matheus NachtergaeleEstreia de O Balé Que Você Não Vê no Rio de Janeiro reúne famosos e celebra a dança afro-brasileira
Walcyr CarrascoWalcyr Carrasco fala sobre pressão e novos projetos na tv
Lorena Queiroz destaca paixão por atuar e ser influenciadora digitalLorena Queiroz confessa grande paixão na carreira: 'Quem eu sou de verdade'
No mês de julho, Daniela Aedo realizou apresentação no Brasil, no Teatro ViradalataDaniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade