CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso teve lembrança especial; veja
Festas / Que amor!

Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso teve lembrança especial; veja

A renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso ocorreu no rancho da família no Rio de Janeiro. Veja a lembrancinha para os convidados

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 12/08/2025, às 10h13

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Foto: Reprodução/Instagram

A renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso aconteceu no último sábado, 09, no rancho da família, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro. Além de curtirem o evento luxuoso, os convidados puderam levar para casa uma lembrancinha para guardarem o momento com eles.

Em seu perfil nas redes sociais,  o jornalista Bruno Rocha, mais conhecido pelo pseudônimo de Hugo Gloss, , mostrou nesta segunda-feira, 11, que o casal deu uma lembrancinha na renovação de votos. Ele compartilhou: "Olha a lembrancinha da renovação de votos do Bruno e da Giovanna. É um galinho para você plantar uma oliveira igual à que tem lá no rancho deles. Olha que graça! Vou botar lá na minha casa nova. Eu amei essa ideia."

Jornalista mostra lembrancinha da renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Foto: Instagram
Jornalista mostra lembrancinha da renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Foto: Instagram

Como foi a renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso?

Para celebrar a união, Giovanna e Bruno optaram por uma cerimônia intimista e luxuosa, com cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. Os três filhos dos famosos, Titi, de 12 anos, Bless, de 10 e Zyan, de 5, também estiveram presentes na comemoração.

A atriz e apresentadora escolheu um vestido ousado, com alguns detalhes que remetem a algo mais vintage. Gagliasso, por sua vez, apostou em clássico terno preto. Os três herdeiros do casal também arrasaram com os looks escolhidos para a data especial: enquanto Bless e Zyan surgiram com roupas de mesmo tom do pai, Titi usou um vestido longo de cor semelhante ao da mãe. O modelito da primogênita contou com babados que deram movimento à peça.

Leia também: Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: veja as fotos oficiais

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

bruno gagliassoGiovanna Ewbank
Bruno Gagliasso Bruno Gagliasso   Giovanna Ewbank Giovanna Ewbank  

Leia também

Casamento

Bruna Marquezine exibe fotos do casamento de Giovanna e Gagliasso - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine exibe fotos do 2º casamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Amor!

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso postam fotos de renovação de votos - Reprodução/Instagram

Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: veja as fotos oficiais

Especial!

Giovanna Lancellotti mostra fotos na renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Reprodução/Instagram

Giovanna Lancellotti mostra momentos em renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Casamento

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine entra em 'competição' para pegar buquê em casamento

Renovação de votos

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos - Foto: Reprodução / Instagram; @andrenicolau

Veja a entrada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos em 2º casamento

Casamento

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos - Foto: Reprodução / Instagram; @andrenicolau

Filha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank

Últimas notícias

Lucas GuimarãesNovo affair? Lucas Guimarães reage sobre fase solteiro após fim do casamento
Elenco da Dança dos Famosos 2025Grupo se torna favorito na Dança dos Famosos após apresentação; saiba qual
Lore Improta e Léo SantanaSexóloga explica impacto do exemplo de Lore Improta e Léo Santana para a filha: 'Aprende com o que vê'
Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Celso fica intrigado com comentário de Estela sobre Anabela
Enzo Campeão tem sua primeira estreia no cinema brasileiro aos 22 anosEnzo Campeão reflete sobre estreia no cinema brasileiro: 'Duas personas'
Natália Deodato fala sobre retiro espiritualEx-BBB Natália Deodato reflete após retiro espititual: 'Me transformando'
Giovanna Ewbank e Bruno GagliassoRenovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso teve lembrança especial; veja
Paulo Zulu está completamente recuperado após tratamento de câncer na bexigaMédico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'
Caio Paduan é um profissional consolidado no campo das artes teatraisCaio Paduan confessa aprendizados com o amadurecimento: 'O melhor ainda está por vir'
Príncipes William e HarrySaiba como anda a relação dos príncipes William e Harry: ‘Grande perda’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade