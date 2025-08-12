Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso teve lembrança especial; veja

A renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso ocorreu no rancho da família no Rio de Janeiro. Veja a lembrancinha para os convidados

A renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso aconteceu no último sábado, 09, no rancho da família, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro. Além de curtirem o evento luxuoso, os convidados puderam levar para casa uma lembrancinha para guardarem o momento com eles.

Em seu perfil nas redes sociais, o jornalista Bruno Rocha, mais conhecido pelo pseudônimo de Hugo Gloss, , mostrou nesta segunda-feira, 11, que o casal deu uma lembrancinha na renovação de votos. Ele compartilhou: "Olha a lembrancinha da renovação de votos do Bruno e da Giovanna. É um galinho para você plantar uma oliveira igual à que tem lá no rancho deles. Olha que graça! Vou botar lá na minha casa nova. Eu amei essa ideia."

Jornalista mostra lembrancinha da renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Foto: Instagram

Como foi a renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso?

Para celebrar a união, Giovanna e Bruno optaram por uma cerimônia intimista e luxuosa, com cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. Os três filhos dos famosos, Titi, de 12 anos, Bless, de 10 e Zyan, de 5, também estiveram presentes na comemoração.

A atriz e apresentadora escolheu um vestido ousado, com alguns detalhes que remetem a algo mais vintage. Gagliasso, por sua vez, apostou em clássico terno preto. Os três herdeiros do casal também arrasaram com os looks escolhidos para a data especial: enquanto Bless e Zyan surgiram com roupas de mesmo tom do pai, Titi usou um vestido longo de cor semelhante ao da mãe. O modelito da primogênita contou com babados que deram movimento à peça.

