Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovam os votos de casamento no Rio

Casados há 15 anos, os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos neste sábado, 8, no rancho da família; veja fotos

Dia muito especial para Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso! Os atores, que estão casados há 15 anos, realizaram um festão neste sábado, 9, para renovar os votos. O evento aconteceu no rancho da família, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro.

Para celebrar a união, Giovanna e Bruno optaram por uma cerimônia intimista e luxuosa, com cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. Os três filhos dos famosos, Titi, de 12 anos, Bless, de 10 e Zyan, de 5, também estiveram presentes na comemoração.

A atriz e apresentadora escolheu um vestido ousado, com alguns detalhes que remetem a algo mais vintage. Em entrevista à Vogue, Giovanna Ewbank explicou a escolha do modelito: " Eu não queria que fosse um vestido de noiva clássico. Eu queria um off-white, um bege, um modelo que parecesse mais antiguinho ", declarou ela.

Gagliasso, por sua vez, apostou em clássico terno preto. Os três herdeiros do casal também arrasaram com os looks escolhidos para a data especial: enquanto Bless e Zyan surgiram com roupas de mesmo tom do pai, Titi usou um vestido longo de cor semelhante ao da mãe. O modelito da primogênita contou com babados que deram movimento à peça.

Veja as fotos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Nicolau (@andrenicolau)

Giovanna Ewbank e Gagliasso trocam declarações

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso trocaram declarações na última sexta-feira, 8, às vésperas da cerimônia de casamento. Para comemorar os 15 anos de união, os dois vão renovar os votos neste sábado, 9, com um festão para os amigos mais próximos no rancho da família, na Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou um vídeo em que ela e o marido falam sobre o relacionamento deles e como eles amadureceram ao longo dos anos. Na legenda, a mãe de Titi, Bless e Zyan abriu o coração; confira o registro!

Leia também: Giovanna Ewbank revela se planeja lua de mel com Bruno Gagliasso após renovação de votos