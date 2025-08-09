CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Noivas
  2. Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovam os votos de casamento no Rio
Noivas / Casamento

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovam os votos de casamento no Rio

Casados há 15 anos, os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos neste sábado, 8, no rancho da família; veja fotos

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 09/08/2025, às 18h01

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos - Foto: Reprodução / Instagram; @andrenicolau

Dia muito especial para Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso! Os atores, que estão casados há 15 anos, realizaram um festão neste sábado, 9, para renovar os votos. O evento aconteceu no rancho da família, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro.

Para celebrar a união, Giovanna e Bruno optaram por uma cerimônia intimista e luxuosa, com cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. Os três filhos dos famosos, Titi, de 12 anos, Bless, de 10 e Zyan, de 5, também estiveram presentes na comemoração.

A atriz e apresentadora escolheu um vestido ousado, com alguns detalhes que remetem a algo mais vintage. Em entrevista à Vogue, Giovanna Ewbank explicou a escolha do modelito: "Eu não queria que fosse um vestido de noiva clássico. Eu queria um off-white, um bege, um modelo que parecesse mais antiguinho", declarou ela.

Gagliasso, por sua vez, apostou em clássico terno preto. Os três herdeiros do casal também arrasaram com os looks escolhidos para a data especial: enquanto Bless e Zyan surgiram com roupas de mesmo tom do pai, Titi usou um vestido longo de cor semelhante ao da mãe. O modelito da primogênita contou com babados que deram movimento à peça.

Veja as fotos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos:

Giovanna Ewbank e Gagliasso trocam declarações

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso trocaram declarações na última sexta-feira, 8, às vésperas da cerimônia de casamento. Para comemorar os 15 anos de união, os dois vão renovar os votos neste sábado, 9, com um festão para os amigos mais próximos no rancho da família, na Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. 

Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou um vídeo em que ela e o marido falam sobre o relacionamento deles e como eles amadureceram ao longo dos anos. Na legenda, a mãe de Titi, Bless e Zyan abriu o coração; confira o registro!

Leia também: Giovanna Ewbank revela se planeja lua de mel com Bruno Gagliasso após renovação de votos

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

bruno gagliassoGiovanna Ewbank
Bruno Gagliasso Bruno Gagliasso   Giovanna Ewbank Giovanna Ewbank  

Leia também

Uau!

Giovanna Ewbank revela seu vestido de renovação de votos - Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank revela seu vestido para renovação de votos com Bruno Gagliasso

CASAMENTO

Gabriely Miranda e Endrick - Foto: Reprodução/Instagram

Gabriely Miranda revela proibição em seu casamento com Endrick: 'Todos'

Casamento

Harry Charles e Eve Jobs - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Steve Jobs revela foto inédita do seu casamento com atleta

Casamento

Flávia Alessandra e Otaviano Costa - Foto: Reprodução / Instagram

Flávia Alessandra e Otaviano Costa se casam pela 6ª vez

Casamento

Tainá Castro e Éder Militão - Foto: Reprodução / Instagram

Saiba quais foram os votos de casamento de Tainá para Éder Militão

Perrengue chique

Éder Militão e Tainá Castro Militão - Foto: Reprodução / Instagram

Tainá Castro revela machucados por causa do vestido de noiva

Últimas notícias

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votosFilha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank
A apresentadora Luciana GimenezMédica alerta riscos de tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Importante falar sobre'
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhosGiovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovam os votos de casamento no Rio
Arthur Aguiar é pai de Sophia CardiArthur Aguiar revela pedido da filha antes de cirurgia: 'Tão bonitinha'
A cantora Ivete SangaloMédica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'
Tom Cavalcante é pai de Maria CavalcanteTom Cavalcante celebra o nascimento da neta: 'Linda história que começa'
Arlindo CruzArlindo Cruz: Saiba o que é o gurufim, formato escolhido para o velório do cantor
Francisco Gil com a filha, Sol de MariaFrancisco Gil divide fotos raras de momento com a filha, Sol de Maria
Arlindo Cruz é avô de AntônioNeto de Arlindo Cruz emociona com homenagem de despedida: 'Estrelinha'
Duda Santos, participante do quadro Dança dos Famosos 2025Futuro de Duda Santos no Dança dos Famosos vem à tona: 'Grande traição'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade