Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: veja as fotos oficiais

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso postam fotos oficiais da renovação de votos de seu casamento com a presença dos filhos no rancho da família; confira

A renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso aconteceu neste sábado, 09, no rancho da família, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro. Um dia após a grande comemoração, o casal postou as fotos oficiais do evento em sua rede social.

Com a paisagem deslumbrante da natureza do local, os pombinhos apareceram radiantes renovando seus votos após 15 anos do primeiro casamento. Usando seu vestido com toque antigo, a apresentadora surgiu ao lado do marido e dos filhos, celebrando o amor deles.

"Eu não quero acordar desse sonho! Que emoção estar com meus filhos, minha família e amigos que eu amo nesse momento tão especial das nossas vidas! Hoje vai ter chuva de posts… tudo bem neh gente?", escreveu ele na legenda.

Já Bruno Gagliasso publicou uma declaração: "Eu te amo, Giovanna Ewbank. E isso resume tudo o que posso te dizer. Amo a sua risada. Amo a sua coragem. Amo a sua companhia. Amo as suas ideias. Amo a sua beleza. Ah! E que beleza… Todos os dias me impressiono com sua força. E me inspiro em você para ser um ser humano melhor".

"Um pai melhor. Um marido melhor. Por você. Por nós. Pelos nossos. Nossa história prova que só o amor constrói. Com ele, fizemos tudo: nós dois, a Títi, o Bless, o Zyan, nossos bichos, o rancho e todos os nossos sonhos. Obrigado por me amar e me fazer sentir amado. Até quando eu erro e você só precisa dizer “Brunooo”. Hoje, e pelo resto da minha vida, reafirmo: quero viver com você. Te amo", falou o ator para sua eleita.

Para celebrarem a união, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso optaram por uma cerimônia intimista e luxuosa, com cerca de apenas 100 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. A atriz e apresentadora escolheu um vestido ousado, com alguns detalhes que remetem a algo mais vintage.

