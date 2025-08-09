Giovanna Ewbank revela seu vestido para renovação de votos com Bruno Gagliasso

Prestes a renovar os votos de seu casamento com Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank revela o vestido que usará para a ocasião especial

A apresentadora Giovanna Ewbank revelou qual foi o vestido escolhido para renovar os votos de casamento com Bruno Gagliasso neste sábado, 09, no rancho da família em Membeca, distrito de Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro.

Em seus stories e na rede social, a famosa postou fotos tiradas para a revista Vogue e mostrou qual foi o modelo eleito para celebrar os 15 anos ao lado do ator e com a presença dos três filhos, Titi, Bless e Zyan.

Saindo do clássico, a ruiva apostou em um modelo ousado e com alguns detalhes que remetem a algo mais antigo. “Eu não queria que fosse um vestido de noiva clássico. Eu queria um off-white, um bege, um modelo que parecesse mais antiguinho", declarou para a revista.

O vestido usado por Giovanna Ewbank é da estilista turca Dilara Findikoglu, que já fez vários modelitos para famosas internacionais como a socialite Kim Kardashian.

Veja o vestido de Giovanna Ewbank para renovação de votos com Bruno Gagliasso:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Que tal saber mais sobre os detalhes do grande dia? Confira

O casal compartilhou uma série de vídeos nas redes sociais com detalhes da organização do evento. A apresentadora afirmou que a ideia da renovação de votos surgiu em março deste ano, e eles já começaram a organização da festa desde então. “A parte que eu estou mais animada é com a cerimônia em si, que vai ser muito diferente e muito especial”, relatou ela.

O Museu de Grandes Novidades, empresa responsável pelo casamento de Sabrina Sato, assinou a organização do evento, como a curadoria, a decoração e a arte da cerimônia de renovação de votos. Outro detalhe foi que Bruno Gagliasso prometeu surpreender a esposa com um novo par de alianças para que eles troquem durante a cerimônia.

As vestimentas do dia especial também foram planejadas nos mínimos detalhes. Segundo Giovanna Ewbank, as roupas foram escolhidas pelo estilista Pedro Sales, e vieram de Londres, na Inglaterra. “A minha e do Bruno vêm de fora, vem de Londres. Então, a gente já estava bem certo do que a gente queria. Com certeza absoluta. Mas a gente não foi lá fazer as provas. Chegou essa semana, as roupas chegaram essa semana. A gente vestiu e está tudo maravilhoso”, contou ela nas redes sociais.

Apesar da empolgação, a apresentadora afirmou estar estressada durante o processo de preparação do evento. Recentemente, ela relatou estar preocupada com a previsão do tempo. “Com essa pequena probabilidade de chuva, tudo muda. Não queria, de jeito nenhum, colocar tenda ou alguma coisa que cobrisse aquele céu estrelado e lindo. A gente tem que decidir: colocar a tenda agora e, se não chover, não dá para tirar a tenda. Ou corre o risco, não coloca a tenda, e joga para Deus para não chover. Estou nesse impasse, enlouquecendo. Não quero tenda”, contou Giovanna.

O evento será emocionante para o casal, pois além de ser algo intimista, contará com a presença dos filhos dos artistas: Títi, Bless e Zyan. “O diferencial, de fato, é que não é o primeiro casamento. É, na verdade, uma renovação da família. Uma celebração de tudo que a gente construiu e viveu até aqui. E o diferencial é que a gente vai estar com os nossos filhos, nossos filhos participando, juntos na cerimônia. É um casamento da família”, disse Giovanna em seu perfil nas redes sociais.