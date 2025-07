Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso revelam que vão se casar novamente

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso usaram as redes sociais para compartilhar que decidiram se casar novamente

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso usaram as redes sociais para compartilhar uma novidade especial. Em um vídeo publicado nesta terça-feira, 29, o casal revelou que decidiu se casar novamente, quinze anos após a primeira cerimônia, e mostrou os preparativos para o dia especial.

"Resolvemos casar de novo! (Sim, de novo rs) Quinze anos depois, decidimos celebrar tudo o que construímos até aqui com a nossa família. Vamos tentar mostrar um pouco dos bastidores, caos, surpresas, e toda a emoção que tá rolando por aqui, tá?", escreveram na legenda.

Eles ainda relataram a ideia surgiu há cinco meses, mas eles começaram a se organizar há dois. "Nada muito diferente do nosso primeiro casamento, que a gente fez em três meses", recordou Giovanna. No vídeo compartilhado, eles contaram que a cerimônia vai acontecer no Rancho da Montanha, localizada em Membeca, em Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro.

Nos comentários, os fãs celebraram a novidade. "Eu lembro no início do canal que vocês queriam renovar os votos aos 10 anos de casados, em Noronha! Finalmente a renovação vai sair, só que agora no Rancho. Parabéns, paizinhos", recordou uma. "Eu vou chorar sim ou com certeza? Animadaaa", disse outra. "Notícia maravilhosa mesmo", comentou mais uma.

Reflexão sobre casamento

Juntos há 15 anos, os dois são pais de três filhos: Títi, de 11 anos, Bless, 10, e Zyan, 5. Recentemente, ela compartilhou uma reflexão sobre seu casamento. "Eu entendi que se estamos juntos até hoje, é porque nos escolhemos todos os dias. Todos mesmo. Não só nos bons e fáceis, mas principalmente nos difíceis", disse ela, que se lembrou que casou quando tinha 23 anos e Bruno 27.

No vídeo, ela refletiu: "Qual o segredo? Uma escolha diária, escolhe-se um lado e renuncia o outro. É mais fácil amar quando tudo vai muito bem. O cotidiano e as tarefas do dia a dia vão matando esse frescor. Verdadeiro desafio está em amar nos dias difíceis, quando a luz parece que se apaga e você se questiona, será que a luz vai acender de novo? Amar é ficar quando tudo seria mais fácil ir embora. Ser abrigo quando a tempestade chega. Que se fortalece nos desafios. Amor de verdade não é só sobre ter dias ensolarados."

