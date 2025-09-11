CARAS Brasil
ENTREVISTA

Miguel Rômulo, de Êta Mundo Melhor!, revela se pretende ter filhos; confira

Em entrevista à Revista CARAS, na Ilha de CARAS, o ator Miguel Rômulo confessa ao falar do relacionamento e entrega sobre ter filhos

Felipe França e Daniel Palomares
por Felipe França e Daniel Palomares
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 15h12 - Atualizado às 15h17

Fotos: Ian Castilho
No elenco da novela global Êta Mundo Melhor! o ator aproveita os dias de folga na Ilha de CARAS ao lado da noiva - Fotos: Ian Castilho

Miguel Rômulo (33) matou a saudade do refúgio praiano ao retornar à Ilha deCARAS by GAV Resorts, em Angra dos Reis. Desta vez, o tour teve companhia para lá de especial da noiva, Fran Castro. Juntos, os dois se divertiram ao andar de jet ski, curtir a piscina e ainda apreciar um café da manhã romântico e inesquecível a dois.

Em entrevista à Revista CARAS, o ator se derrete ao falar de sua eleita e responde se o casal pretende ter filhos no momento. Miguel Rômulo rasga elogios definindo a companheira e aponta que ela é sua melhor amiga. 

"A Fran é minha parceira, minha vida, meu amor. Nossa vida é muito focada em nos colocar sempre para cima. Claro que temos problemas, mas temos muito amor e parceria. Já éramos amigos antes e essa amizade se encontrou no amor. Ela é minha melhor amiga, minha noiva e a futura mãe dos nossos filhos", afirma.

Livres de qualquer pressão

Miguel Rômulo revela que ele e Fran estão planejando todos os preparativos para o casamento, mas sobre a data: "Acho que vai acabar ficando para o segundo semestre de 2026", diz. O ator responde que, no momento, ser pai não faz parte dos seus projetos. 

"A gente tem muitos planos e sonhos, mas não pensamos em aumentar a família no momento. Nós não sentimos essa pressão. Nossos pais querem muito e temos pais maravilhosos, mas eles não pressionam por isso. Claro que eles querem! Eu tenho outros cinco irmãos e meu pai já teve netos de todos eles, mas pergunta se ele não quer um meu? (risos)", confessa

A arte faz parte da vida

Para Miguel, memórias e recordações vêm à tona diante do novo trabalho e ele admite ser difícil segurar a emoção de poder estar mais uma vez na telinha. Rômulo começou a trabalhar como ator muito jovem e reflete. 

"Por ter começado a trabalhar muito novo e ter crescido nesse meio, trato como parte da minha vida. Sou apaixonado pelo meu trabalho. Faço com dedicação e alegria. Eu não considero que minha carreira começou na infância, porque existe o Miguel que foi inserido nessa vida lá atrás e outro Miguel que decidiu seguir nessa profissão por conta própria. Não posso dizer que eu era ator desde os meus 9 anos. Foi só aos 16 que eu fui entendendo que era aquilo que eu queria. Fui inserido num mundo pelo qual eu me apaixonei", finaliza o ator

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO ATOR BRASILEIRO MIGUEL RÔMULO NAS REDES SOCIAIS:

