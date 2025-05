Flávia Reis confessa como lida com o amadurecimento: 'Não sabia que seria tão libertador'

Flávia Reis completou 50 anos; em entrevista à Revista CARAS, a atriz abre o jogo ao falar de amadurecimento e abraça nova fase

Animada com a nova fase da vida e as conquistas junto à chegada dos 50, Flávia Reis vive um dos momentos mais especiais da carreira com o sucesso da empregada doméstica Jacira, da global Garota do Momento. Além das três décadas na ativa como atriz e comediante, ela sente que está apenas começando a surfar em uma maré de oportunidades.

Recentemente, Flávia Reis completou 50 anos e garante que é uma fase muito especial de sua vida. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz confessa como lida com o amadurecimento e abre o jogo ao falar das transformações ao longo dos anos.

"Estou surpresa que fiz 50 anos! Não sabia que seria tão libertador. Sem dúvida é um marco

para mim. Gosto de ritualizar, fiz festa e determinei que seria o início de uma nova fase sem medos bobos que, por vezes, me prendem e me paralisam", revela.

A comediante reforça que tem uma rotina intensa de cuidados com o corpo, pois é bastante preocupada no seu bem-estar e destaca atenção para alimentação. Flávia Reis também comemora 30 anos de carreira e fala dos novos projetos nessa fase.

"Meu trabalho, especificamente com a comédia, amadureceu muito e fiquei mais no meu lado comediante. O LOL – Se Rir Já Era, do Prime, foi um marco importante na minha carreira de comediante. A minha maior alegria nesse momento é estar lotando os teatros do Brasil com meu trabalho autoral, Neurótica. A peça, inclusive, estreia em São Paulo no dia 5 julho", finaliza a atriz Flávia Reis em entrevista à Revista CARAS.

