Miguel Rômulo vive felicidade dos reencontros: 'Casamento perfeito da arte'

Em entrevista à Revista CARAS, na Ilha de CARAS, o ator Miguel Rômulo reflete sobre amor, maturidade e trajetória artística

De volta ao paraíso. Miguel Rômulo (33) matou a saudade do refúgio praiano ao retornar à Ilha deCARAS by GAV Resorts, em Angra dos Reis. Desta vez, o tour teve companhia para lá de especial da noiva, Fran Castro (30). Juntos, os dois se divertiram ao andar de jet ski, curtir a piscina e ainda apreciar um café da manhã romântico e inesquecível a dois.

“Eu fiquei muito feliz com o convite. Esta deve ser minha terceira vez na Ilha. É sempre especial, lembro da minha carreira ainda na infância e acho que é um momento de me reconectar”, analisa o ator, que também vive um reencontro na carreira.

Desde junho, Miguel voltou a dar vida a Quincas, um dos mais queridos e emblemáticos personagens de Êta Mundo Melhor!, sequência da novela Êta Mundo Bom!, clássico do autor Walcyr Carrasco (73), lançada na Globo em 2016.

Para Miguel, memórias e recordações vêm à tona diante do novo trabalho e ele admite ser difícil segurar a emoção de poder estar mais uma vez na telinha. Em papo exclusivo, enquanto apreciava a paisagem do litoral fluminense, o ator falou sobre o amadurecimento pessoal e profissional ao longo dos últimos anos e exaltou a parceria com a eleita.

– Qual a sensação de revisitar um trabalho tão marcante?

– Eu pude me reencontrar com grandes nomes como Ary Fontoura, Elizabeth Savalla, Jeniffer Nascimento e Dhu Moraes. Eu tenho muito carinho por todos eles, porque foi um trabalho muito especial. Fui dirigido pelo Jorge Fernando (1955-2019) na primeira versão da novela e, agora, estamos com a Amora Mautner, outro nome com o qual eu estou me reencontrando desde os tempos de Joia Rara. É muito louco, porque considero o núcleo da fazenda quase como um teatro. Tudo é baseado no humor. Eu me sinto numa aula em cada cena. É reviver o que eu passei há dez anos. Eu era outro ator, em outra idade, vamos tentando resgatar aquele personagem. O Quincas sempre esteve na minha vida: é até o nome do meu cachorro, que vai fazer 10 anos junto com a novela. Eu guardei a boina que ele usava na novela, sem que ninguém soubesse!

– Você começou a atuar muito cedo. Sentiu o peso disso?

– Por ter começado a trabalhar muito novo e ter crescido nesse meio, trato como parte da minha vida. Sou apaixonado pelo meu trabalho. Faço com dedicação e alegria. Eu não considero que minha carreira começou na infância, porque existe o Miguel que foi inserido nessa vida lá atrás e outro Miguel que decidiu seguir nessa profissão por conta própria. Não posso dizer que eu era ator desde os meus 9 anos. Foi só aos 16 que eu fui entendendo que era aquilo que eu queria. Fui inserido num mundo pelo qual eu me apaixonei. Foi um processo muito gradual. Tudo foi acontecendo de forma natural e está dando muito certo. Foi o casamento perfeito da arte.

– Falando em casamento...

– Eu fiz o pedido em setembro e estamos planejando cada um dos detalhes. Mas como veio a novela, a vida fica muito corrida. Eu não quero que ela planeje tudo sozinha. Acho que vai acabar ficando para o segundo semestre de 2026. Ela é minimalista e queria fazer algo só com aqueles que realmente importam. Eu já faria um casamento para mil pessoas com show do Zeca Pagodinho! Queremos algo bem especial, íntimo e significativo para quem nós amamos. Talvez sejam até dois casamentos, um no Rio e outro no sul do País.

– Como é a relação a dois?

– A Fran é minha parceira, minha vida, meu amor. Nossa vida é muito focada em nos colocar sempre para cima. Claro que temos problemas, mas temos muito amor e parceria. Já éramos amigos antes e essa amizade se encontrou no amor. Ela é minha melhor amiga, minha noiva e a futura mãe dos nossos filhos.

– A família vai aumentar?

– A gente tem muitos planos e sonhos, mas não pensamos em aumentar a família no momento. Nós não sentimos essa pressão. Nossos pais querem muito e temos pais maravilhosos, mas eles não pressionam por isso. Claro que eles querem! Eu tenho outros cinco irmãos e meu pai já teve netos de todos eles, mas pergunta se ele não quer um meu? (risos)

– Além da novela, quais os próximos planos da carreira?

– Já tem quase dois anos que encerramos as gravações de Dona Beja, nova novela da Max, que deve estrear em breve. Estou muito ansioso, porque foi um projeto muito legal e que promete ser um novo sucesso, depois do estouro de Beleza Fatal. Foi um ritmo muito diferente de gravação, uma novela fechada. Todos os colaboradores da novela fizeram um trabalho incrível, então eu tenho certeza de que será um grande sucesso, especialmente pelo texto. Eu também participei de um documentário especial sobre os 100 anos do jornal O Globo.

