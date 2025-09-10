Herson Capri abre o jogo: 'Sou abordado tanto por mulheres quanto por homens'

Em entrevista à Revista CARAS, Herson Capri revela como lida com abordagens de fãs e comenta parceria com Caio Blat

Com mais de cinco décadas de carreira e mais de 100 personagens marcantes no teatro, no cinema e na TV, Herson Capri segue acumulando experiências e reflexões. Aos 73 anos, o ator, pai de cinco filhos, abriu o coração em entrevista à Revista CARAS sobre abordagens nas redes sociais e o sucesso da peça Memórias do Vinho.

Abordagem nas redes sociais

Questionado sobre como lida com a fama e o assédio dos fãs, Herson Capri explicou que a diversidade do público é algo que o acompanha desde o início de sua trajetória:

"A questão da abordagem eu acho que é mais por conta de ser conhecido por ter feito tantos trabalhos", disse o ator.

E completa: "Eu sou abordado tanto por mulheres quanto por homens, por jovens, por adultos, por mais velhos, todas as gerações."

Memórias do Vinho no teatro

Capri também comentou sobre o sucesso de Memórias do Vinho, peça que divide o palco com Caio Blat e direção de Elias Andreato. O espetáculo foi um dos destaques da temporada no Teatro Renaissance, em São Paulo.

"O que eu tenho com relação ao vinho é um prazer enorme de fazer a peça com Caio Blat, com a direção do Elias Andreato", afirmou.

"Ficamos em cartaz até 31 de agosto no Teatro Renaissance, em São Paulo. É uma peça espetacular, o povo ama assistir e eu estou adorando fazer", declarou o ator.

Paternidade

Pai de cinco filhos – Laura (49), o diretor Pedro Freire (46), Lucas (28), Luisa (24) e Sofia (11) – Capri contou que a experiência de criar cada um é única.

"Inevitavelmente existe diferença. Cada filho é um, é um universo diferente, uma cabeça diferente, um corpo diferente, tudo é diferente. Precisa ter um tratamento diferenciado. Aliás, com todo mundo, não só com filhos", afirmou o ator.