Herson Capri fala sobre vitalidade aos 73: 'Malho, nado, faço pilates e musculação'

Aos 73 anos, o ator Herson Capri compartilha segredos de vitalidade, rotina de exercícios e carreira artística em entrevista para Revista CARAS
O ator Herson Capri(73), com mais de 50 anos de carreira e mais de 100 personagens interpretados no teatro, cinema e TV, continua colecionando experiências e reflexões sobre a vida e a profissão. Em entrevista à Revista CARAS, o artista, pai de cinco filhos, comentou sobre sua relação com as redes sociais, o trabalho e a manutenção da jovialidade.
Quando questionado sobre sua presença no universo digital, Herson não escondeu a sinceridade: "Não sou muito fã, não, sou um pouco jurássico, sou de outra época! Já comecei a usar as novas ferramentas, mas estou começando", disse o ator.
Herson recentemente participou da nova temporada de Vale Tudo, e acredita que estar ativo em diferentes projetos ajuda a preservar a energia:
"Sim, trabalhar em uma função que a gente gosta com certeza mantém a mente e o corpo jovem!", afirmou.
Aos 73 anos, Herson conta que leva uma rotina saudável e equilibrada: "Eu estou me sentindo muito bem. É claro que tem alguns pequenos desgastes naturais da idade, mas eu tenho uma vida muito normal. Eu malho, nado, faço pilates, musculação...", revelou.
Pai de cinco filhos – Laura (49), o diretor Pedro Freire (46), Lucas (28), Luisa (24) e Sofia (11) – Capri contou que a experiência de criar cada um é única.
"Inevitavelmente existe diferença. Cada filho é um, é um universo diferente, uma cabeça diferente, um corpo diferente, tudo é diferente. Precisa ter um tratamento diferenciado. Aliás, com todo mundo, não só com filhos", afirmou o ator.
