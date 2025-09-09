CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Revista
  2. Herson Capri fala sobre vitalidade aos 73: 'Malho, nado, faço pilates e musculação'
Revista / Saiba mais!

Herson Capri fala sobre vitalidade aos 73: 'Malho, nado, faço pilates e musculação'

Aos 73 anos, o ator Herson Capri compartilha segredos de vitalidade, rotina de exercícios e carreira artística em entrevista para Revista CARAS

Revista CARAS Publicado em 09/09/2025, às 22h15

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Herson Capri - Reprodução/Globo
Herson Capri - Reprodução/Globo

O ator Herson Capri(73), com mais de 50 anos de carreira e mais de 100 personagens interpretados no teatro, cinema e TV, continua colecionando experiências e reflexões sobre a vida e a profissão. Em entrevista à Revista CARAS, o artista, pai de cinco filhos, comentou sobre sua relação com as redes sociais, o trabalho e a manutenção da jovialidade.

Relação com as redes sociais

Quando questionado sobre sua presença no universo digital, Herson não escondeu a sinceridade: "Não sou muito fã, não, sou um pouco jurássico, sou de outra época! Já comecei a usar as novas ferramentas, mas estou começando", disse o ator.

Leia tambémHerson Capri faz 50 anos de carreira e credita ao trabalho: 'Mente e o corpo jovem!'

Trabalho e vitalidade

Herson recentemente participou da nova temporada de Vale Tudo, e acredita que estar ativo em diferentes projetos ajuda a preservar a energia:

"Sim, trabalhar em uma função que a gente gosta com certeza mantém a mente e o corpo jovem!", afirmou.

Vida saudável aos 73 anos

Aos 73 anos, Herson conta que leva uma rotina saudável e equilibrada: "Eu estou me sentindo muito bem. É claro que tem alguns pequenos desgastes naturais da idade, mas eu tenho uma vida muito normal. Eu malho, nado, faço pilates, musculação...", revelou.

Herson Capri
Herson Capri
Herson Capri

Paternidade

Pai de cinco filhos – Laura (49), o diretor Pedro Freire (46), Lucas (28), Luisa (24) e Sofia (11) – Capri contou que a experiência de criar cada um é única.

"Inevitavelmente existe diferença. Cada filho é um, é um universo diferente, uma cabeça diferente, um corpo diferente, tudo é diferente. Precisa ter um tratamento diferenciado. Aliás, com todo mundo, não só com filhos", afirmou o ator.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Saúdeherson caprientrevistaredes sociaisidade de Herson Capri

Leia também

Impressionante!

Herson Capri - Reprodução/Instagram

'Precisa ter um tratamento diferenciado', diz Herson Capri sobre ser pai de cinco filhos

CRIMINOLOGIA

FOTO: Marcio Farias

Fefe mergulha na vida acadêmica e defende sua arte: 'Não estou de brincadeira'

MERCADO DE TRABALHO

Vera Fischer é destaque na capa da CARAS - FOTO: Priscila Nicheli

Vera Fischer protesta contra a falta de espaço para veteranos na TV: 'Tudo está sendo jogado fora'

ENTREVISTA

Dani Moreno fala sobre planos para o futuro - FOTO: Adri Lima

Dani Moreno se reinventa para além das telas e assume novas escolhas: ‘É uma decisão’

ENTREVISTA

Ator de Guerreiros do Sol abre o coração sobre conquistas - FOTO: Ian Castilho

João Fontenele revela próximos passos na carreira após destaque em Guerreiros do Sol: 'Sempre sonhei'

Entrevista

Malu Galli - Reprodução/Globo/ Fábio Rocha

'Não imaginava que seria essa mãezona superprotetora que sou', diz Malu Galli

Últimas notícias

Monica BeniniEsposa de Junior revela qual é o estado de saúde da filha após descobrir síndrome rara
Famílias de Virginia Fonseca e Zé FelipeVirginia e Zé Felipe: As fotos oficiais do batizado e do aniversário do filho caçula do ex-casal
Anna WintourAnna Wintour faz raro comentário sobre 'O Diabo Veste Prada'
Maria Luiza, Paulo Vilhena e ManoelaPaulo Vilhena comenta diferença de idade com a esposa e paternidade aos 46
Angela Ro Ro estava internada em um hospital desde julhoAngela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'
Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãsMédica alerta para causa da morte de Angela Ro Ro: 'É uma das complicações mais graves'
Eliezer afirma que Deus se revelou para eleEliezer confessa episódio de fé: 'Nunca tinha vivido uma experiência dessas'
Ary Mirelle e JoaquimAry Mirelle desabafa sobre seus sentimentos após o parto de Joaquim
Renato Albani e Juliana FructuozoRenato Albani e Juliana Fructuozo realizam casamento luxuoso de três dias
Maíra Cardi, Simone Mendes e Tata EstanieckiVeja os looks dos famosos no casamento do humorista Renato Albani
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade