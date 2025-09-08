'Precisa ter um tratamento diferenciado', diz Herson Capri sobre ser pai de cinco filhos

Com 50 anos de carreira no teatro, cinema e TV, ator Herson Capri revela como a experiência da paternidade é diferente com os cinco filhos
Herson Capri (73) soma mais de 100 personagens em cinco décadas de carreira no teatro, cinema e televisão. O ator segue acumulando experiências e reflexões sobre a profissão, a família e o futuro do Brasil. Em entrevista à Revista CARAS, ele abriu o coração sobre paternidade, carreira e sonhos.
Pai de cinco filhos – Laura (49), o diretor Pedro Freire (46), Lucas (28), Luisa (24) e Sofia (11) – Capri contou que a experiência de criar cada um é única.
"Inevitavelmente existe diferença. Cada filho é um, é um universo diferente, uma cabeça diferente, um corpo diferente, tudo é diferente. Precisa ter um tratamento diferenciado. Aliás, com todo mundo, não só com filhos", afirmou o ator.
Com mais de 50 anos de trajetória, o artista celebra a vivência adquirida nos palcos e diante das câmeras.
"São 50 anos de trabalho na mesma profissão e isso traz uma experiência grande, uma vivência teatral, uma vivência na interpretação e no audiovisual. Isso facilita muito o trabalho!", destacou.
Capri também lamentou a perda de espaço da arte na sociedade e nos meios de comunicação: "A arte perdeu espaço nos meios de comunicação nos últimos 20, 30, 40 anos e isso não é uma coisa bacana. Eu acho, inclusive, que quem perde é o povo, quem perde é o País, mas infelizmente foi isso que aconteceu", disse.
Questionado sobre as dificuldades de fazer teatro no Brasil, ele foi categórico: "Sim. É difícil fazer arte de qualquer gênero, de qualquer espécie no Brasil e é difícil trabalhar com cultura. Não se dá tanta importância a uma coisa que eu considero de muitíssima importância: educação e cultura são fundamentais."
Apesar de já ter realizado muito na vida pessoal e profissional, Herson Capri revelou que guarda um desejo coletivo:
"Eu estou satisfeito com a minha carreira e com a trajetória que tive na minha profissão. O meu sonho é ver o Brasil sem fome, sem miséria, sem sofrimento para os brasileiros. É um sonho ver o País na sua plenitude econômica, política e social e, especialmente, no setor cultural."
