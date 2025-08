Herson Capri celebra conquista do filho cineasta: 'Muito orgulho'; veja foto

O ator Herson Capri se declarou ao filho, Pedro Freire, após o cineasta conquistar um prêmio por seu novo filme; confira

O ator Herson Capri usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 31, para celebrar uma nova conquista de seu filho, Pedro Freire. Cineasta e roteirista, o herdeiro do veterano venceu o Prêmio Grande Otelo, uma das premiações mais importantes do cinema brasileiro, por seu novo trabalho.

Bastante orgulhoso do filho, Herson repostou a foto de Pedro segurando as estatuetas e o parabenizou pela grande conquista profissional. " Meu filho, muito orgulho de você. Parabéns ", declarou o artista na legenda da imagem.

O herdeiro do ator recebeu o prêmio em duas categorias: Melhor Primeira Direção e Melhor Roteiro Original, ambos pelo filme 'Malu'. O longa-metragem conta a história de Malu Rocha, mãe de Pedro Freire e ex-esposa de Herson Capri.

Na obra, a personagem principal, vivida por Yara de Novaes, possui uma convivência conturbada com a mãe conversadora e a filha adulta. O filme 'Malu' mostra a relação de idas e vindas de uma família composta por três mulheres de gerações diferentes que enfrentam desafios e embates, mas também possui afeto.

Vale lembrar que além de Pedro Freire, Herson Capri também é pai de Lucas Capri, Luiza Capri, Laura Capri e Sofia, a caçula.

