  2. Ofertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com 39% de desconto
Ofertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com 39% de desconto

Com esse desconto, o smartphone mais fino da Samsung pode ser seu

Redação Publicado em 19/08/2025, às 17h38

Samsung Galaxy S25 Edge - Divulgação
Samsung Galaxy S25 Edge - Divulgação

O recém-lançado Galaxy S25 Edge já chega ao mercado com uma surpresa: a Samsung anunciou um corte de 39% no preço do modelo, disponível por tempo limitado na Amazon.

Confira abaixo as 2 opções de cores e escoha o seu:

Samsung Galaxy S25 Edge - Titânio Prata

39%

DESCONTO
Samsung Galaxy S25 Edge - Titânio Prata

  • 512GB de memória e 12GB RAM
  • Tela de 6.7 polegadas
  • Processador Snapdragon 8 Elite
  • Bateria para o dia todo
  • Câmera dupla de 200MP + 12MP
  • Galaxy AI
Vantagens de ter um smartphone top de linha:

Ter um smartphone top de linha pode oferecer uma série de vantagens em comparação com modelos mais básicos. Aqui estão as principais:

Desempenho superior: Smartphones top de linha geralmente vêm equipados com processadores poderosos, grande quantidade de RAM e armazenamento rápido. Isso resulta em um desempenho suave e rápido ao executar aplicativos, jogos pesados e realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Você experimentará menos atrasos e travamentos, o que aumenta significativamente a eficiência e a produtividade.

Recursos avançados de câmera: Muitos smartphones top de linha são conhecidos por suas câmeras de alta qualidade, que oferecem recursos avançados, como múltiplas lentes, estabilização de imagem, capacidade de gravar vídeos em resoluções muito altas (como 4K ou até mesmo 8K em alguns casos) e modos de fotografia especializados, como modo noturno. Isso permite capturar fotos e vídeos impressionantes em uma variedade de condições de iluminação e cenários.

Tecnologias de tela: Os smartphones top de linha costumam apresentar telas de alta resolução, com tecnologias avançadas, como OLED ou AMOLED, que oferecem cores vibrantes, pretos profundos e altos níveis de contraste. Além disso, eles podem ter taxas de atualização de tela mais altas, como 90Hz ou 120Hz, proporcionando uma experiência de visualização mais suave e responsiva ao rolar através do conteúdo. Isso resulta em uma experiência visual imersiva e de alta qualidade.

Selecionamos cuidadosamente os produtos apresentados neste artigo de maneira independente, e todos os preços, descontos e cupons foram verificados na data de publicação. Quando você realiza uma compra através dos links que fornecemos, podemos receber uma comissão, mas fique tranquilo, isso não implica em custos adicionais para você.

