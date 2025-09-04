CARAS Brasil
  2. Ofertas do dia: descontos de até 46% nos copos térmicos da Stanley
Ofertas

Ofertas do dia: descontos de até 46% nos copos térmicos da Stanley

O famoso copo térmico está disponível por valores bem abaixo do normal

Redação Publicado em 04/09/2025, às 11h10

Copos Stanley - Divulgação
Copos Stanley - Divulgação

A Stanley anunciou descontos de até 46% em seus famosos copos térmicos, conhecidos pela alta durabilidade e design icônico.

Confira abaixo as opções de cores e escolha o seu:

Copo térmico Stanley

23%

DESCONTO
Copo térmico Stanley

  • 473ml
  • Cor: verde
  • Material: Aço inoxidável
  • Preservação térmica de 4 horas
  • Resistente e durável
  • Isolamento a vácuo
Copo térmico Stanley

23%

DESCONTO
Copo térmico Stanley

  • 473ml
  • Cor: rosa
  • Material: Aço inoxidável
  • Preservação de 4 horas
  • Resistente e durável
  • Isolamento a vácuo
Copo térmico Stanley

23%

DESCONTO
Copo térmico Stanley

  • 473ml
  • Cor: vermelho
  • Material: Aço inoxidável
  • Preservação térmica de 4 horas
  • Resistente e durável
  • Isolamento a vácuo
Copo térmico Stanley

37%

DESCONTO
Copo térmico Stanley

  • 473ml
  • Cor: branco
  • Material: Aço inoxidável
  • Preservação de 4 horas
  • Resistente e durável
  • Isolamento a vácuo
Copo térmico Stanley

39%

DESCONTO
Copo térmico Stanley

  • 473ml
  • Cor: Vermelho
  • Material: Aço inoxidável
  • Preservação de 4 horas
  • Resistente e durável
  • Isolamento a vácuo
Copo térmico Stanley

46%

DESCONTO
Copo térmico Stanley

  • 473ml
  • Cor: violeta
  • Material: Aço inoxidável
  • Preservação térmica de 4 horas
  • Resistente e durável
  • Isolamento a vácuo
Veja se atualizou

Selecionamos cuidadosamente os produtos apresentados neste artigo de maneira independente, e todos os preços, descontos e cupons foram verificados na data de publicação. Quando você realiza uma compra através dos links que fornecemos, podemos receber uma comissão, mas fique tranquilo, isso não implica em custos adicionais para você.

Maraisa exibe fotos do casamento do irmãoMaraisa exibe fotos do casamento de seu irmão; veja
