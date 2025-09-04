Ofertas do dia: descontos de até 46% nos copos térmicos da Stanley

A Stanley anunciou descontos de até 46% em seus famosos copos térmicos, conhecidos pela alta durabilidade e design icônico.

Confira abaixo as opções de cores e escolha o seu:

Copo térmico Stanley 23% DESCONTO 473ml

Cor: verde

Material: Aço inoxidável

Preservação térmica de 4 horas

Resistente e durável

Isolamento a vácuo Ir à Loja

Copo térmico Stanley 23% DESCONTO 473ml

Cor: rosa

Material: Aço inoxidável

Preservação de 4 horas

Resistente e durável

Isolamento a vácuo Ir à Loja

Copo térmico Stanley 23% DESCONTO 473ml

Cor: vermelho

Material: Aço inoxidável

Preservação térmica de 4 horas

Resistente e durável

Isolamento a vácuo Ir à Loja

Copo térmico Stanley 37% DESCONTO 473ml

Cor: branco

Material: Aço inoxidável

Preservação de 4 horas

Resistente e durável

Isolamento a vácuo Ir à Loja

Copo térmico Stanley 39% DESCONTO 473ml

Cor: Vermelho

Material: Aço inoxidável

Preservação de 4 horas

Resistente e durável

Isolamento a vácuo Ir à Loja

Copo térmico Stanley 46% DESCONTO 473ml

Cor: violeta

Material: Aço inoxidável

Preservação térmica de 4 horas

Resistente e durável

Isolamento a vácuo Ir à Loja