Ofertas do dia: descontos de até 46% nos copos térmicos da Stanley

O famoso copo térmico está disponível por valores bem abaixo do normal
|Regina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
|Marieta Severo faz doações para o Retiro dos Artistas e é chamada de 'anjo'
|Médico alerta sobre câncer em casos como o de filha de Tiago Leifert: 'Mutação'
|Boletim médico revela qual é o diagnóstico de Raul Gil
|Médico sobre câncer enfrentado por Drica Moraes: 'Apesar de não ser comum, é uma doença agressiva'
|Globo altera horário das novelas e Vale Tudo começa mais cedo; veja
|Bruna Biancardi revela fotos inéditas do nascimento de Mel
|O que aconteceu com Lillian Witte Fibe, a primeira parceira de William Bonner no JN?
|Léo Pereira e Tainá Militão: pensão ou partilha de bens? Advogada explica polêmica
|Maraisa exibe fotos do casamento de seu irmão; veja