Ofertas App Day Amazon: Samsung Galaxy S25 com 43% de desconto

O poderoso smartphone da Samsung está com ótimo preço no App Day da Amazon
|Êta Mundo Melhor!: Chantagem de vilão coloca Celso em situação desesperadora
|Médico alerta para vício enfrentado por Zé Neto: 'Risco de dependência muito maior'
|Angela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'
|Eliezer se revolta ao ver crítica sobre bumbum de Viih Tube: 'Minha mulher'
|Key Alves declara sobre gravidez: 'Não tem como não ser transformada por algo tão grandioso'
|Whindersson Nunes revela de quem partiu a decisão do término com Luísa Sonza
|Malvino Salvador mostra comemoração intimista no aniversário da filha
|Ofertas App Day Amazon: 42% de desconto na Air Fryer da Philips Walita
|Tati Machado revela conselho de Ana Maria Braga antes de assumir o Mais Você
|Travis Scott marca presença em after party em São Paulo