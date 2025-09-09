Ofertas App Day Amazon: Samsung Galaxy S25 com 43% de desconto

Durante o App Day da Amazon, a Samsung surpreendeu com uma redução de 43% no preço do Galaxy S25. O modelo, que combina alto desempenho, inovação tecnológica e design sofisticado, desponta como uma das principais oportunidades do mercado de smartphones.

Atenção: o desconto só é válido para compras no aplicativo da Amazon.

Baixe o app para Android clicando aqui e para IOS(iPhone) aqui.

Confira mais detalhes abaixo e garanta o seu:

Samsung Galaxy S25 - Prata 43% DESCONTO 128GB de memória e 12GB RAM

Tela de 6.2 polegadas

Processador Snapdragon 8 Elite

Bateria de 4000mAh

Câmera tripla de 50MP

Galaxy AI Ir à Loja

Motivos para escolher um smartphone top de linha:

Desempenho otimizado para qualquer tarefa: os smartphones premium oferecem processadores mais modernos, memória RAM eficiente e armazenamento ágil. Essa combinação garante uma navegação fluida, rápida abertura de apps, desempenho elevado em jogos e uso multitarefa sem interrupções ou lentidão no dia a dia.

Imagens com nível profissional: com câmeras equipadas com sensores inteligentes, estabilização óptica e múltiplas lentes, os modelos avançados entregam resultados impressionantes. Vídeos em altíssima definição e fotos com qualidade mesmo em baixa luz tornam a experiência fotográfica mais rica e profissional.

Visual imersivo e maior suavidade: telas OLED ou AMOLED estão presentes nos modelos top de linha, com brilho intenso, cores realistas e contraste profundo. Com taxas de atualização elevadas como 120Hz, assistir vídeos, navegar em apps ou jogar se torna uma experiência visualmente fluida e envolvente.