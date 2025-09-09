Ofertas App Day Amazon: Samsung Galaxy S25 com 43% de desconto

CARAS Brasil
O poderoso smartphone da Samsung está com ótimo preço no App Day da Amazon

Redação Publicado em 09/09/2025, às 10h41

Samsung Galaxy S25 - Divulgação
Samsung Galaxy S25 - Divulgação

Durante o App Day da Amazon, a Samsung surpreendeu com uma redução de 43% no preço do Galaxy S25. O modelo, que combina alto desempenho, inovação tecnológica e design sofisticado, desponta como uma das principais oportunidades do mercado de smartphones.

Atenção: o desconto só é válido para compras no aplicativo da Amazon.

Baixe o app para Android clicando aqui e para IOS(iPhone) aqui.

Confira mais detalhes abaixo e garanta o seu:

Samsung Galaxy S25 - Prata

43%

DESCONTO
Samsung Galaxy S25 - Prata

  • 128GB de memória e 12GB RAM
  • Tela de 6.2 polegadas
  • Processador Snapdragon 8 Elite
  • Bateria de 4000mAh
  • Câmera tripla de 50MP
  • Galaxy AI
Veja se atualizou

Motivos para escolher um smartphone top de linha:

Desempenho otimizado para qualquer tarefa: os smartphones premium oferecem processadores mais modernos, memória RAM eficiente e armazenamento ágil. Essa combinação garante uma navegação fluida, rápida abertura de apps, desempenho elevado em jogos e uso multitarefa sem interrupções ou lentidão no dia a dia.

Imagens com nível profissional: com câmeras equipadas com sensores inteligentes, estabilização óptica e múltiplas lentes, os modelos avançados entregam resultados impressionantes. Vídeos em altíssima definição e fotos com qualidade mesmo em baixa luz tornam a experiência fotográfica mais rica e profissional.

Visual imersivo e maior suavidade: telas OLED ou AMOLED estão presentes nos modelos top de linha, com brilho intenso, cores realistas e contraste profundo. Com taxas de atualização elevadas como 120Hz, assistir vídeos, navegar em apps ou jogar se torna uma experiência visualmente fluida e envolvente.

Selecionamos cuidadosamente os produtos apresentados neste artigo de maneira independente, e todos os preços, descontos e cupons foram verificados na data de publicação. Quando você realiza uma compra através dos links que fornecemos, podemos receber uma comissão, mas fique tranquilo, isso não implica em custos adicionais para você.

