Ofertas App Day Amazon: 42% de desconto na Air Fryer da Philips Walita

Prepare refeições mais saudáveis com um desconto imperdível no App Day

Redação Publicado em 08/09/2025, às 09h54

Air Fryer Philips Walita - Divulgação
Air Fryer Philips Walita - Divulgação

Começou o App Day Amazon e a renomada Air Fryer Série 3000 da Philips Walita está disponível com um desconto incrível de 42%.

Atenção: o desconto só é válido para compras no aplicativo da Amazon.

Baixe o app para Android clicando aqui e para IOS(iPhone) aqui.

Confira mais detalhes abaixo e garanta a sua antes da oferta acabar:

Série 3000 Philips Walita

42%

DESCONTO
Série 3000 Philips Walita

  • Capacidade: 4 litros
  • Tecnologia exclusiva Rapid Air
  • Timer e desligamento automático
  • Rápida, econômica e silenciosa
  • Fácil de limpar
  • Garantia de 2 anos
Veja se atualizou

Dicas para escolher a Air Fryer ideal pra você e sua família:

Capacidade e tamanho: Considere o tamanho da sua família e a quantidade de comida que você normalmente prepara. Escolha uma Air Fryer com capacidade adequada para atender às suas necessidades. Se você tem uma família grande, pode ser melhor optar por uma Air Fryer com capacidade de 5 litros ou mais. Por outro lado, se você mora sozinho ou em um apartamento pequeno, uma Air Fryer menor, com capacidade de 2 a 3 litros, pode ser mais adequada.

Recursos e funcionalidades: Avalie os recursos e funcionalidades oferecidos pela Air Fryer. Procure por modelos que ofereçam ajustes de temperatura e tempo precisos, além de pré-programações para diferentes tipos de alimentos. Alguns modelos também vêm com funções adicionais, como grelhar, assar e até mesmo cozinhar lentamente. Considere quais recursos são mais importantes para você e escolha uma Air Fryer que atenda às suas necessidades específicas de cozimento.

Facilidade de limpeza e manutenção: Verifique como é fácil limpar e manter a Air Fryer. Escolha um modelo com peças removíveis e laváveis na máquina de lavar louça para facilitar a limpeza após o uso. Além disso, verifique se o cesto da Air Fryer possui revestimento antiaderente, o que facilita a remoção dos alimentos e a limpeza. Uma Air Fryer de fácil limpeza e manutenção tornará sua experiência na cozinha muito mais agradável e conveniente.

Selecionamos cuidadosamente os produtos apresentados neste artigo de maneira independente, e todos os preços, descontos e cupons foram verificados na data de publicação. Quando você realiza uma compra através dos links que fornecemos, podemos receber uma comissão, mas fique tranquilo, isso não implica em custos adicionais para você.

