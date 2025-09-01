CARAS Brasil
  Oferta Relâmpago: desconto de 65% na caixa de som JBL GO4
Ofertas

Oferta Relâmpago: desconto de 65% na caixa de som JBL GO4

Leve sua música para qualquer lugar com a potência e a qualidade de som da JBL

Redação Publicado em 01/09/2025, às 12h47

JBL GO 4 - Divulgação
JBL GO 4 - Divulgação

A JBL GO4 é uma caixa de som portátil com som de alta qualidade, e nessa oferta especial, ela está com 65% de desconto.

Confira mais detalhes abaixo e garanta a sua:

JBL GO4 - Preta

65%

DESCONTO
JBL GO4 - Preta

  • Resistência a água IP67
  • JBL Pro Sound
  • Design ultraportátil
  • Até 7h de bateria
  • Playtime Boost
  • Bluetooth 5.3
Veja se atualizou

Dicas para escolher a caixa de som ideal:

Pense no uso que você dará à caixa de som:

Para uso em casa: se você busca uma caixa de som para curtir suas músicas em casa, com mais potência e qualidade de som, escolha um modelo maior e com mais recursos.

Para uso portátil: se você busca uma caixa de som para levar para qualquer lugar, escolha um modelo menor e mais leve.

Avalie a potência:

A potência da caixa de som é medida em watts (W).

Quanto maior a potência, mais alto será o volume do som.

Para ambientes grandes, escolha uma caixa de som com mais de 20W de potência.

Para ambientes pequenos, uma caixa de som com menos de 20W de potência pode ser suficiente.

Verifique as funcionalidades:

À prova d'água: ideal para usar na piscina ou na praia.

Bateria de longa duração: para curtir suas músicas por mais tempo sem precisar se preocupar em recarregar a caixa de som.

Conectividade Bluetooth: permite conectar a caixa de som ao seu smartphone ou tablet sem fio.

Viva-voz: permite atender chamadas telefônicas diretamente na caixa de som.

Selecionamos cuidadosamente os produtos apresentados neste artigo de maneira independente, e todos os preços, descontos e cupons foram verificados na data de publicação. Quando você realiza uma compra através dos links que fornecemos, podemos receber uma comissão, mas fique tranquilo, isso não implica em custos adicionais para você.

