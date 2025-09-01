Oferta Relâmpago: desconto de 65% na caixa de som JBL GO4

A JBL GO4 é uma caixa de som portátil com som de alta qualidade, e nessa oferta especial, ela está com 65% de desconto.

Confira mais detalhes abaixo e garanta a sua:

JBL GO4 - Preta 65% DESCONTO Resistência a água IP67

JBL Pro Sound

Design ultraportátil

Até 7h de bateria

Playtime Boost

Bluetooth 5.3 Ir à Loja

Dicas para escolher a caixa de som ideal:

Pense no uso que você dará à caixa de som:

Para uso em casa: se você busca uma caixa de som para curtir suas músicas em casa, com mais potência e qualidade de som, escolha um modelo maior e com mais recursos.

Para uso portátil: se você busca uma caixa de som para levar para qualquer lugar, escolha um modelo menor e mais leve.

Avalie a potência:

A potência da caixa de som é medida em watts (W).

Quanto maior a potência, mais alto será o volume do som.

Para ambientes grandes, escolha uma caixa de som com mais de 20W de potência.

Para ambientes pequenos, uma caixa de som com menos de 20W de potência pode ser suficiente.

Verifique as funcionalidades:

À prova d'água: ideal para usar na piscina ou na praia.

Bateria de longa duração: para curtir suas músicas por mais tempo sem precisar se preocupar em recarregar a caixa de som.

Conectividade Bluetooth: permite conectar a caixa de som ao seu smartphone ou tablet sem fio.

Viva-voz: permite atender chamadas telefônicas diretamente na caixa de som.