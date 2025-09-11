CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Ofertas
  2. Oferta Relâmpago: 51% de desconto no Samsung Galaxy S24 Ultra
Ofertas

Oferta Relâmpago: 51% de desconto no Samsung Galaxy S24 Ultra

Poderoso smartphone da Samsung entrou em promoção por tempo limitado

Redação Publicado em 11/09/2025, às 16h58

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Samsung Galaxy S24 Ultra - Divulgação
Samsung Galaxy S24 Ultra - Divulgação

A Samsung está oferecendo um desconto impressionante de 51% no Galaxy S24 Ultra, permitindo que você tenha acesso ao que há de mais avançado em smartphones por um preço reduzido.

Confira mais detalhes abaixo e garanta o seu:

Samsung Galaxy S24 Ultra - Titânio Cinza

51%

DESCONTO
Samsung Galaxy S24 Ultra - Titânio Cinza

  • 256GB de memória e 12GB RAM
  • Tela infinita de 6.8 polegadas
  • Processador Snapdragon 8 Gen
  • Bateria de 5000mAh
  • Câmera quádrupla de 200MP
  • Galaxy AI
Ir à Loja
Veja se atualizou

Vantagens de ter um smartphone top de linha:

Ter um smartphone top de linha pode oferecer uma série de vantagens em comparação com modelos mais básicos. Aqui estão as principais:

Desempenho superior: Smartphones top de linha geralmente vêm equipados com processadores poderosos, grande quantidade de RAM e armazenamento rápido. Isso resulta em um desempenho suave e rápido ao executar aplicativos, jogos pesados e realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Você experimentará menos atrasos e travamentos, o que aumenta significativamente a eficiência e a produtividade.

Recursos avançados de câmera: Muitos smartphones top de linha são conhecidos por suas câmeras de alta qualidade, que oferecem recursos avançados, como múltiplas lentes, estabilização de imagem, capacidade de gravar vídeos em resoluções muito altas (como 4K ou até mesmo 8K em alguns casos) e modos de fotografia especializados, como modo noturno. Isso permite capturar fotos e vídeos impressionantes em uma variedade de condições de iluminação e cenários.

Tecnologias de tela: Os smartphones top de linha costumam apresentar telas de alta resolução, com tecnologias avançadas, como OLED ou AMOLED, que oferecem cores vibrantes, pretos profundos e altos níveis de contraste. Além disso, eles podem ter taxas de atualização de tela mais altas, como 90Hz ou 120Hz, proporcionando uma experiência de visualização mais suave e responsiva ao rolar através do conteúdo. Isso resulta em uma experiência visual imersiva e de alta qualidade.

Selecionamos cuidadosamente os produtos apresentados neste artigo de maneira independente, e todos os preços, descontos e cupons foram verificados na data de publicação. Quando você realiza uma compra através dos links que fornecemos, podemos receber uma comissão, mas fique tranquilo, isso não implica em custos adicionais para você.

celularsmartphonesamsungOfertaDescontoBaratoGalaxyS24GalaxyIAS24Ultra

Leia também

Samsung Galaxy S25 - Divulgação

Ofertas App Day Amazon: Samsung Galaxy S25 com 43% de desconto

Samsung Galaxy Watch Ultra - Divulgação

Oferta do dia: Samsung Galaxy Watch Ultra com desconto de 52%

Air Fryer Philips Walita - Divulgação

Ofertas App Day Amazon: 42% de desconto na Air Fryer da Philips Walita

Copos Stanley - Divulgação

Ofertas do dia: descontos de até 46% nos copos térmicos da Stanley

JBL GO 4 - Divulgação

Oferta Relâmpago: desconto de 65% na caixa de som JBL GO4

Iphone 16 Pro Max - Divulgação

Oferta Relâmpago: novo iPhone 16 Pro Max com super desconto de 59%

Últimas notícias

Jay-Z e BeyoncéBeyoncé adquire propriedade em um vilarejo da Inglaterra e divide opiniões
Adriana Lima aposta em looks versáteis e práticosConfira 5 looks da C&A que são os queridinhos de Adriana Lima - CARAS Indica
Margot RobbieAbusando do decote e transparência, Margot Robbie chama atenção em Londres
Vini Jr e Virginia FonsecaFuturo de Vini Jr com Virginia é revelado por vidente: 'Química'
Médico alerta sobre confusão de sintomas de Priscila FantinEspecialista alerta sobre confusão de Priscila Fantin: 'Extremamente comum'
João Gordo mudou estilo de vida após diagnósticoMédica explica doença diagnosticada no apresentador João Gordo: 'Não tem cura'
The Town: quatro itens para não pagar mico no festival4 produtos para não 'pagar mico' no The Town; confira dicas valiosas - CARAS Indica
Elize FleuryEstrela da Casa terá oficina com Elize Fleury, que ensina técnicas vocais nas redes sociais
No elenco da novela global Êta Mundo Melhor! o ator aproveita os dias de folga na Ilha de CARAS ao lado da noivaMiguel Rômulo, de Êta Mundo Melhor!, revela se pretende ter filhos; confira
Viih Tube passa férias em paraísoCorpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade