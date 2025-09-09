CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Ofertas
  2. Oferta do dia: Samsung Galaxy Watch Ultra com desconto de 52%
Ofertas

Oferta do dia: Samsung Galaxy Watch Ultra com desconto de 52%

O smartwatch mais avançado da Samsung pelo menor preço já registrado

Redação Publicado em 09/09/2025, às 16h21

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Samsung Galaxy Watch Ultra - Divulgação
Samsung Galaxy Watch Ultra - Divulgação

A Samsung está oferecendo um desconto incrível de 52% no Galaxy Watch Ultra, um dispositivo que combina estilo, funcionalidade e desempenho premium.

Confira mais detalhes abaixo garanta o seu antes da oferta acabar:

Samsung Galaxy Watch Ultra

52%

DESCONTO
Samsung Galaxy Watch Ultra

  • Tela Cristal Safira
  • Caixa de titânio aeroespacial
  • GPS de dupla frequência
  • Rastreamento de sono
  • Bateria para 100 horas
  • Resistente a água
Ir à Loja
Veja se atualizou

Dicas para escolher o smartwatch ideal:

Compatibilidade com o seu smartphone: Antes de comprar um smartwatch, verifique se ele é compatível com o seu smartphone. Alguns smartwatches são projetados especificamente para funcionar com determinados sistemas operacionais, como iOS (Apple) ou Android (Google). Certifique-se de que o smartwatch que você está considerando seja compatível com o seu dispositivo móvel para garantir uma experiência perfeita de conectividade.

Recursos e funcionalidades: Considere quais recursos e funcionalidades são mais importantes para você. Alguns smartwatches oferecem uma ampla gama de recursos, como monitoramento de atividades físicas, GPS integrado, monitoramento de frequência cardíaca, resistência à água e capacidade de reprodução de música. Outros podem se concentrar mais em notificações inteligentes, pagamento sem contato ou aplicativos de saúde. Escolha um smartwatch que ofereça os recursos que melhor atendam às suas necessidades e estilo de vida.

Design e estilo: Além de suas funcionalidades, leve em consideração o design e o estilo do smartwatch. Existem diferentes estilos disponíveis, desde os mais esportivos até os mais elegantes e clássicos. Considere o tamanho, a forma, o tipo de pulseira e a variedade de opções de personalização disponíveis. Escolha um smartwatch que não apenas atenda às suas necessidades práticas, mas também complemente seu estilo pessoal e seja confortável de usar durante todo o dia.

Selecionamos cuidadosamente os produtos apresentados neste artigo de maneira independente, e todos os preços, descontos e cupons foram verificados na data de publicação. Quando você realiza uma compra através dos links que fornecemos, podemos receber uma comissão, mas fique tranquilo, isso não implica em custos adicionais para você.

SaúderelógiosamsungOfertaDescontoSmartwatchWearOSWatch5monitor

Leia também

Samsung Galaxy S25 - Divulgação

Ofertas App Day Amazon: Samsung Galaxy S25 com 43% de desconto

Air Fryer Philips Walita - Divulgação

Ofertas App Day Amazon: 42% de desconto na Air Fryer da Philips Walita

Copos Stanley - Divulgação

Ofertas do dia: descontos de até 46% nos copos térmicos da Stanley

JBL GO 4 - Divulgação

Oferta Relâmpago: desconto de 65% na caixa de som JBL GO4

Iphone 16 Pro Max - Divulgação

Oferta Relâmpago: novo iPhone 16 Pro Max com super desconto de 59%

Panela de pressão elétrica WAP - Divulgação

Oferta do dia: 28% de desconto na panela de pressão elétrica da WAP

Últimas notícias

Thais Fersoza sofreu uma reação alérgica no rostoMédica explica reação alérgica de Thais Fersoza e faz alerta sobre rosto inchado: 'Pode evoluir'
NoneOferta do dia: Samsung Galaxy Watch Ultra com desconto de 52%
Claudia Mauro está no ar com a reprise de 'História de Amor'Claudia Mauro revela que foi negociada por 3000 camelos em Marrocos; confira
Rafa KalimannRafa Kalimann deixa escapar data de nascimento da filha Zuza
Choi Woo Shik'Would You Marry Me': quando estreia o novo dorama de Choi Woo Shik?
Angela Ro RoAngela Ro Ro: Empresário fala sobre a herança da cantora
Casamento às Cegas Brasil: saiba tudo da nova temporadaOnde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica
Pedro NovaesPedro Novaes fala sobre receber o título de "galã da nova geração"
Reynaldo Gianecchini teve um linfoma não-Hodgkin, mas atualmente está completamente recuperado e curadoReynaldo Gianecchini fala sobre diagnóstico e médico alerta: 'Desafio importante de saúde pública'
Maíra Cardi se defende após mostrar rotina de Thiago Nigro com SophiaMaíra Cardi se defende após ser criticada por causa de Thiago Nigro e a filha
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade