  2. Ofertas do dia: Apple Watch com super descontos de até 38%
Ofertas

Ofertas do dia: Apple Watch com super descontos de até 38%

O relógio inteligente da Apple está com preço reduzido na Amazon

Redação Publicado em 21/08/2025, às 20h07

Apple Watch - Divulgação
Apple Watch - Divulgação

O Apple Watch, um dos relógios inteligentes mais procurados do mercado, está com descontos de até 38% na Amazon. A oferta coloca o dispositivo em destaque como uma das melhores oportunidades do momento para quem busca tecnologia de ponta no pulso.

Confira abaixo os 3 modelos em promoção e escolha o seu:

Apple Watch Series 10

32%

DESCONTO
Apple Watch Series 10

  • Caixa ouro rosa de alunínio
  • Pulseira esportiva blush clara
  • 50m de resistência à água
  • Tela Retina ativa e brilhante
  • Recursos avançados de saúde
  • Até 18 horas de bateria
Ir à Loja
Veja se atualizou
Apple Watch SE

33%

DESCONTO
Apple Watch SE

  • Caixa de alunínio prata
  • Pulseira esportiva denim
  • 50m de resistência à água
  • Tela Retina ativa e brilhante
  • Recursos avançados de saúde
  • Até 18 horas de bateria
Ir à Loja
Veja se atualizou
Apple Watch Series 10

38%

DESCONTO
Apple Watch Series 10

  • Caixa ardósia de titânio
  • Pulseira esportiva preta
  • 50m de resistência à água
  • Tela Retina ativa e brilhante
  • Recursos avançados de saúde
  • Até 18 horas de bateria
Ir à Loja
Veja se atualizou

Dicas para escolher o smartwatch ideal:

Compatibilidade com o seu smartphone: Antes de comprar um smartwatch, verifique se ele é compatível com o seu smartphone. Alguns smartwatches são projetados especificamente para funcionar com determinados sistemas operacionais, como iOS (Apple) ou Android (Google). Certifique-se de que o smartwatch que você está considerando seja compatível com o seu dispositivo móvel para garantir uma experiência perfeita de conectividade.

Recursos e funcionalidades: Considere quais recursos e funcionalidades são mais importantes para você. Alguns smartwatches oferecem uma ampla gama de recursos, como monitoramento de atividades físicas, GPS integrado, monitoramento de frequência cardíaca, resistência à água e capacidade de reprodução de música. Outros podem se concentrar mais em notificações inteligentes, pagamento sem contato ou aplicativos de saúde. Escolha um smartwatch que ofereça os recursos que melhor atendam às suas necessidades e estilo de vida.

Design e estilo: Além de suas funcionalidades, leve em consideração o design e o estilo do smartwatch. Existem diferentes estilos disponíveis, desde os mais esportivos até os mais elegantes e clássicos. Considere o tamanho, a forma, o tipo de pulseira e a variedade de opções de personalização disponíveis. Escolha um smartwatch que não apenas atenda às suas necessidades práticas, mas também complemente seu estilo pessoal e seja confortável de usar durante todo o dia.

Selecionamos cuidadosamente os produtos apresentados neste artigo de maneira independente, e todos os preços, descontos e cupons foram verificados na data de publicação. Quando você realiza uma compra através dos links que fornecemos, podemos receber uma comissão, mas fique tranquilo, isso não implica em custos adicionais para você.

applerelógioAmazonOfertaDescontoSmartwatchWatch10

