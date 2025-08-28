Oferta Relâmpago: novo iPhone 16 Pro Max com super desconto de 59%

O aparelho mais poderoso da Apple entrou em promoção especial por tempo limitado
|Wanessa Camargo anuncia o projeto Lado B: ‘É um presente’
|Zé Felipe comenta sobre retorno ao sertanejo: "Saudades"
|Beatriz Reis se destaca na Globo e ganha novo quadro no 'Encontro'
|7 produtos indicados para combater a queda de cabelo
|Duda Nagle compartilha foto com nova namorada e faz declaração: 'Felizardo'
|Gastronomia do Restaurante Ibérico surpreende na temporada CARAS Inverno 2025
|Fabiula Nascimento fala dos desafios da mulher moderna: 'Poder de transformação'
|Viúva e filhas de Silvio Santos entram para a lista dos mais ricos do Brasil
|Marido de Simone Mendes se derrete com homenagem da cantora: 'Nada a pedir'
|Paola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas