  Oferta do dia: caixa de som JBL Xtreme 4 com 61% de desconto
Oferta do dia: caixa de som JBL Xtreme 4 com 61% de desconto

Leve sua música para qualquer lugar com a potência e a qualidade de som da JBL

Publicado em 18/08/2025, às 13h34

JBL Xtreme 4 - Divulgação
JBL Xtreme 4 - Divulgação

A JBL, líder mundial em sistemas de som, está proporcionando uma oportunidade imperdível, com um desconto incrível de 61% na caixa de som Xtreme 4.

Confira mais detalhes abaixo e garanta a sua:

JBL Xtreme 4 - Preta

61%

DESCONTO
JBL Xtreme 4 - Preta

  • JBL Original Pro Sound
  • Alça para transporte
  • Resistência a água IP67
  • Compatível com PartyBoost
  • Até 24h de bateria
  • Função Powerbank
Ir à Loja
Veja se atualizou

Dicas para escolher a caixa de som ideal:

Pense no uso que você dará à caixa de som:

Para uso em casa: se você busca uma caixa de som para curtir suas músicas em casa, com mais potência e qualidade de som, escolha um modelo maior e com mais recursos.

Para uso portátil: se você busca uma caixa de som para levar para qualquer lugar, escolha um modelo menor e mais leve.

Avalie a potência:

A potência da caixa de som é medida em watts (W).

Quanto maior a potência, mais alto será o volume do som.

Para ambientes grandes, escolha uma caixa de som com mais de 20W de potência.

Para ambientes pequenos, uma caixa de som com menos de 20W de potência pode ser suficiente.

Verifique as funcionalidades:

À prova d'água: ideal para usar na piscina ou na praia.

Bateria de longa duração: para curtir suas músicas por mais tempo sem precisar se preocupar em recarregar a caixa de som.

Conectividade Bluetooth: permite conectar a caixa de som ao seu smartphone ou tablet sem fio.

Viva-voz: permite atender chamadas telefônicas diretamente na caixa de som.

Selecionamos cuidadosamente os produtos apresentados neste artigo de maneira independente, e todos os preços, descontos e cupons foram verificados na data de publicação. Quando você realiza uma compra através dos links que fornecemos, podemos receber uma comissão, mas fique tranquilo, isso não implica em custos adicionais para você.

músicaOfertaDescontopodcastSomCaixaBaratoCaixaDeSomxtremeJBLSpotfy

